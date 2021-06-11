Сколько в Беларуси "стоит" пощёчина чиновнику?

За пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону безработный француз Дамьен Тарель, приговорён к 18 месяцам тюрьмы, из которых 14 назначены условно. То есть под арестом Тарель проведет лишь четыре месяца. О том, как наказывают за проступки по схожей статье в Беларуси рассказывает TUT.BY.

О каких статьях уголовного кодекса идет речь

Дамьена Тареля судили по статье уголовного кодекса Франции о нападении на официальное лицо.

В уголовном кодексе Республики Беларусь есть схожая статья 366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).

Какое наказание предусмотрено во Франции и что на практике

Во Франции напавшему на официальное лицо грозит до трех лет тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Дамьен Тарель, давший президенту пощечину, получил только четыре фактических месяца ареста. Еще 14 месяцев ареста мужчине дали условно. Это значит, что его поведение будет под контролем местного специального госоргана.

Условный срок может стать реальным при уклонении от такого контроля, неисполнении каких-либо возложенных на осужденного обязанностей, совершении правонарушения или преступления. Если же осужденный ведет себя как ожидается, судимость погашается и описанные выше ограничения снимаются.

Какое наказание предусмотрено в Беларуси

В Беларуси статья 366 УК разделяет насилие в отношении президента страны (часть 2 статьи 366) и других официальных лиц (часть 1 статьи 366).

Согласно уголовному кодексу Беларуси, насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

То есть максимальное наказание за насилие в сторону официального лица – до пяти лет лишения свободы.

За те же самые действия, но уже совершенные в отношении президента Беларуси, можно и вовсе лишиться свободы на срок до восьми лет. Более мягкие варианты наказаний в виде штрафа, исправительных работ или ареста в таком случае не предусмотрены – только ограничение свободы на срок до пяти лет.

Кого уже судили по статье 366 в Беларуси

В декабре 2020 года по ч. 1 ст. 366 был признан виновным витеблянин Андрей Тимофеенко. Согласно приговору, мужчина будучи активным участником несанкционированного массового мероприятия пытался спровоцировать сотрудника МВД на применение физической силы и специальных средств, «умышленно и противоправно становился в боевую стойку, при этом удерживал в руках полимерную бутылку, замахивался руками и бутылкой в сторону должностного лица, демонстрируя тем самым намерение применить к последнему насилие, высказывал в его адрес словесные угрозы применения насилия, <…>, после чего умышленно и противоправно нанес руками не менее одного травмирующего воздействия в область туловища и верхней левой конечности должностного лица…». Обвиняемый признал вину частично, согласившись с «травмирующим воздействием» в область туловища, но не со «словесными угрозами».

Судья Октябрьского района Витебска Снежана Киндеева приговорила Тимофеенко к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Отметим, что прокурор запрашивал для обвиняемого пять лет лишения свободы.

О еще одном случае приговора по ст. 366 сообщила Генеральная прокуратура в апреле 2021 года. Речь идет о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Полоцкого района. Мужчину обвиняли сразу по трем статьям уголовного кодекса. Это ч. 1 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 1 ст. 368 (Публичное оскорбление президента Республики Беларусь) и та самая ч. 1 ст. 366 (Насилие либо угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).

Следствие установило, что житель Полоцкого района «размещал в интернете комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и президента Республики Беларусь, а также оскорбления в адрес главы государства» с октября 2019 года по июль 2020 года. Несмотря на то, что Генпрокуратура пишет об угрозах конкретно в отношении главы государства, дело рассматривалось в рамках ч.1 ст. 366, а не ч. 2 ст. 366, наказание по которой строже.

Обвиняемый частично признал вину. Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима по совокупности преступлений.

В сентябре в МВД официально говорили о 30 заявлениях и сообщениях по фактам угроз применения насилия в отношении должностных лиц только в августе 2020 года. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам на тот момент проводилась проверка.

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