На базе одиннадцати больниц Минска с 14 июня будет организована работа пунктов вакцинации против инфекции COVID-19, сообщает Минздрав.

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в прививочных пунктах, организованных в больницах – №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Прививочные пункты созданы в соответствии с приказом Минздрава № 412 «О проведении вакцинации против COVID-19». Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований «холодовой цепи».

На пунктах смогут получить прививку все желающие – при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Подробная информация о работе прививочных пунктов будет размещена в общедоступных местах и на сайтах учреждений.

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