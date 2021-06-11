Политический кризис в Беларуси и обострение отношений с Европой подстегнули интеграционные усилия союзников. Как заявляют официальные представители белорусской власти, Москва и Минск планируют подписать все дорожные карты по интеграции уже нынешней осенью.

Ранее интеграционная программа союзников включала 31 дорожную карту. Сейчас их стало меньше и называются они иначе – союзные программы. Некоторые дорожные карты объединили в одну союзную программу, – в частности, вместо дорожных карт, которые касаются таможенной и налоговой сфер, появилась налогово-таможенная союзная программа.

Таким образом, теперь Москва и Минск имеют 28 союзных программ. Как заявлено, уже полностью готовы 26 союзных программ из 28 намеченных. Сторонам осталось завершить работу над двумя самыми сложными программами – налогово-таможенной и нефтегазовой.

По данным российской газеты «Коммерсантъ», в первом случае обсуждается унификация таможенной и налоговой систем двух стран. Дискуссионные вопросы следующие: в какой степени их можно унифицировать и когда это должно произойти. По нефтегазовой союзной программе стороны обсуждают, с какого года цена на газ для Беларуси будет на уровне цены для Смоленска. В 2021 году Беларусь покупает российский газ по согласованной с РФ цене USD128,5 за тыс. кубометров и хотел бы ее снизить до USD100 за тыс. куб. м. уже с 1 января 2022 года – то есть, до запланированной на 2024 год унификации таможенных и налоговых систем.

Российская сторона исходит из того, что сначала нужно унифицировать налоговые системы, вслед за чем Беларусь получит желанную скидку на газ.

Отметим, что подписывать дорожные карты Минск и Москва собираются только пакетным принципом.

В то же время официальный Минск рассчитывает, что Беларуси уже с 2022 года удастся снизить цену на газ до уровня внутрироссийских цен.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко еще в марте заявил, что задача-максимум – чтобы единый газовый рынок Беларуси и России заработал уже с 1 января 2022 года. «Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года», – сказал Семашко в интервью «Российской газете».

Белорусскому послу в РФ явно хочется ускорить это событие. В конце марта Семашко поспешил заявить, что Беларусь и Россия могут согласовать весь пакет дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства уже до конца апреля. Однако когда с подписанием вышла заминка, посол озвучил новый прогноз. «Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь», – сказал Семашко в конце апреля.

Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 22 апреля заявил, что Беларуси и России осталось согласовать две-три союзные программы экономического характера, «в том числе и налогообложение». По его словам, летом 2021 года пройдет Форум регионов Беларуси и России в Московской области. «Затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы», – отметил он.

Обсуждение этой темы Путин и Лукашенко продолжили 29 мая в Сочи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «проговаривались общие подходы к основным принципам организации таможенного и налогового дела».

Унификация налогового и таможенного законодательства – одна из самых сложных тем в интеграционной повестке. Даже белорусский посол в РФ Владимир Семашко 6 мая вынужден был признать, что на унификацию налогов и таможенных вопросов может уйти минимум 2-2,5 года.

Эксперты отмечают, что Россия добивается единообразия подходов и прозрачности в этих вопросах. Речь идет об унификации в том числе баз данных, в чем белорусская сторона не заинтересована. При этом Лукашенко на совещании 1 июня заявил, что этот вопрос – не самый острый, что а в ЕАЭС и так довольно высоко унифицировано таможенное законодательство.

Между тем, очевидно, что российская сторона также не прочь форсировать интеграционные события. Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил 4 июня во время рабочей поездки в Брест, что «в Союзном государстве наступила ответственная пора строительства». По его словам, почти все дорожные карты по интеграции экономик двух стран согласованы, «осталось только одна». Какая именно, он не уточнил.

По итогам встречи в Сочи 29 мая Лукашенко заявил о договоренности с Путиным минимизировать потери белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года, – правда, эти договоренности еще предстоит администрировать. «По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», – цитирует Лукашенко госагенство БелТА.

Похоже, Москва показала Лукашенко все «морковки», чтобы тот на финише не затормозил интеграционный процесс. Не исключено, что также обещана скидка на газ в случае прогресса на пути унификации налоговой и таможенной систем.

В то же время очевидно, что более глубокая экономическая интеграция потребует от Минска серьезных «жертв» – в том числе, открытия своего топливного рынка для вхождения российских компаний. Известно, что сейчас российский «Газпром» продает газ в Беларуси белорусскому посреднику – ПО «Белтопгаз», который затем с наценкой перепродает конечным потребителям. Отметим, что российский газ на границе стоит для Беларуси USD128,5 за тыс. куб. м., а предприятия платят за него от USD215 до 270 за тыс. куб. м.

Очевидно, что «Газпром» сам хотел бы получать маржу при реализации газа на внутреннем рынке. Пойдут ли белорусские власти на это – большой вопрос.

Вероятно, понимание возможных последствий более глубокой интеграции в том числе и в газовой сфере вынудила белорусские власти скорректировать свои ожидания относительно цен газ в следующем году.

По итогам сочинской встречи с Путиным Лукашенко заявил, что в 2022 году Беларусь сможет покупать российский газ не дороже, чем в 2021 году. «Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент Путин мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года». При этом следует отметить, что сохранение нынешней цены на газ можно считать определенным «подарком» для Беларуси.

Еще раз подчеркнем: в этом году Беларусь покупает газ в России по цене USD 128,5 за тысячу кубометров. Правда, согласно данным Белстата, средняя цена импортируемого Беларусью российского газа в январе-марте 2021 года увеличилась на 1,5% в сравнении с аналогичным 2020 года до USD 131,946 за тыс. куб. м.

А сейчас сравним белорусскую цену и европейскую. В первые дни мая 2021 года цена на газ на главном хабе Европы TTF достигла USD 295 за тысячу кубометров при том, что в мае 2020 года газ на TTF стоил USD 52, а два года назад – USD 157 за тыс. кубометров. Напомним, что в 2021 году Беларусь покупала российский газ по USD 127, а два года назад – по USD 129 за тыс. кубометров.

В этом году разница между европейской и белорусской ценой на газ выросла настолько, что теперь официальному Минску, возможно, выгоднее даже сохранить статус-кво, чем чем-то жертвовать во имя газовой скидки.

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