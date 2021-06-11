Опубликована новая обзорная панорама Марса в высоком качестве со звуками красной планеты.

NASA опубликовало 360-градусную панораму на обзорную площадку Van Zyl Overlook, сделанную марсоходом Perseverance. Панорама опубликована на YouTube-канале NASA Jet Propulsion Laboratory.

Была использована система визуализации Mastcam-Z. Панорама размером 2,4 миллиарда пикселей состоит из 992 отдельных изображений, соединенных вместе.

Снимки были сделаны в период с 15 по 26 апреля 2021 года. Снимок марсохода на этой панораме был сделан ранее, 20 марта 2021 года, в 31-й день миссии. Он был добавлен, чтобы лучше представить масштаб и перспективу с точки зрения марсохода.

Аудиозапись звуков Марса была записана 22 февраля 2021 года. Убраны фоновые звуки марсохода.

Рассмотреть двухмерную интерактивную панораму Марса можно на сайте NASA.

Опубликована панорама Марса со звуками планеты
Панорама Марса. Фото: NASA

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