Опубликована панорама Марса со звуками планеты

Опубликована новая обзорная панорама Марса в высоком качестве со звуками красной планеты.

NASA опубликовало 360-градусную панораму на обзорную площадку Van Zyl Overlook, сделанную марсоходом Perseverance. Панорама опубликована на YouTube-канале NASA Jet Propulsion Laboratory.

Была использована система визуализации Mastcam-Z. Панорама размером 2,4 миллиарда пикселей состоит из 992 отдельных изображений, соединенных вместе.

Снимки были сделаны в период с 15 по 26 апреля 2021 года. Снимок марсохода на этой панораме был сделан ранее, 20 марта 2021 года, в 31-й день миссии. Он был добавлен, чтобы лучше представить масштаб и перспективу с точки зрения марсохода.

Аудиозапись звуков Марса была записана 22 февраля 2021 года. Убраны фоновые звуки марсохода.

Рассмотреть двухмерную интерактивную панораму Марса можно на сайте NASA.

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