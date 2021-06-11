Инцидент произошел в ночь на 10 июня, сообщает «МогилевОнлайн».
Неизвестный кинул коктейль Молотова в окно входной двери Могилевского института милиции — вспыхнул пожар. Огонь своими силами потушили работники института МВД. Сообщается, что повреждены двери.
Пресс-служба МВД подтвердила поджог двери Могилевского института МВД: «По факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества следователями возбуждены уголовные дела». Пока никто не задержан.
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