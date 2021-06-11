Граждане Беларуси и Украины при желании смогут получить российские паспорта. Такая норма содержится в законе о репатриации, который сегодня будет вынесен на рассмотрение Госдумой России, сообщает РИА Новости.

“Граждане Беларуси и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить гражданство РФ”, – сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он также пояснил, кого, согласно законопроекту, предлагается считать соотечественниками.

“Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это – украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ. Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать.”

Закон будет рассмотрен уже новым составом Госдумы. По его мнению Затулина, реализация закона может “привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины”.

Поделиться ссылкой: