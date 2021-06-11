Александр Лукашенко принял отставку управляющего делами президента Виктора Шеймана, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал “Пул Первого”.

“Лукашенко во время рабочей встречи принял отставку Шеймана. “Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя”, – говорится в сообщении.

Позже госагентство БелТА сообщило подробности встречи Лукашенко и Шеймана.

“Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал”, – цитирует Лукашенко БелТА.

“Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те “хвосты” в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая”, – добавил Лукашенко.

Виктор Шейман был назначен управляющим делами президента 21 января 2013 года. До этого он занимал должность помощника главы государства по особым поручениям.

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