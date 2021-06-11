С изменением КоАП в Беларуси появился новый вид «административки» – общественные работы. Теперь правительство постановлением определило, какими они могут быть. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, взыскание в виде общественных работ может налагаться судом на срок от восьми до 60 часов при согласии нарушителя. Общественные работы выполняются в свободное от основной работы время, службы или же учебы, не более четырех часов в день.
Нельзя наказывать общественными работами пенсионеров, людей младше 18 лет, беременных, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, инвалидов I и II групп, иностранцев и лиц без гражданства.
В перечень официально одобренных общественных Совмином работ включены:
– уход за местами захоронений;
– благоустройство, озеленение и очистка территорий;
– восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
– посадка и прополка саженцев;
– санитарная очистка леса;
– восстановление лесов после пожаров (обрезка, обрубка);
– санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
– уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
– ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска/побелка бордюров;
– сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;
– земляные работы;
– изготовление и установка снегозадерживающих щитов, а также их ремонт;
– погрузочно-разгрузочные работы;
– возделывание и уборка овощей, плодов, техкультур;
– заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;
– работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;
– соцуслуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и прочее).
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