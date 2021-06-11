На протяжении 10 месяцев ежедневно проходят административные дела против граждан, которые выступают с протестами против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении мирных протестующих. Кого-то судят за участие в массовых акциях, кого-то – за высказывания в интернете в адрес милиционеров, судей и других должностных лиц, а порою под суд попадают и просто случайные люди, которые оказались не в том месте не в то время. Людей привлекают к административной ответственности только за то, что они вышли во двор дома, в котором живут, и обсуждали происходящие события или просто пили чай вместе с соседями. Прокуратура почему-то считает это «экстремистской» деятельностью.

К сожалению, у многих нет средств для найма профессионального защитника: чтобы обратиться к адвокату за платной юридической помощью, надо оплатить гонорар от 200 до 500 рублей. Но защищаться как-то надо.

Юристы правозащитного центра «Правовая помощь населению», зарегистрированного в г.Киеве (Украина), проанализировав многие административные дела, решили сделать памятку, как подготовиться к судебному заседанию.

Повестка в суд

Получив повестку в суд (в ней указываются наименование суда, дата и время заседания), человек должен тщательно подготовиться: собрать свои доказательства, составить выступление (мы называем это правовой позицией).

Первый шаг – ознакомление с материалами дела. С этой целью необходимо заблаговременно обратиться в суд с заявлением на имя судьи, в производстве которого находится дело: изложить просьбу о возможности сделать фотокопии материалов дела. Во время ознакомления с материалами дела следует обратить пристальное внимание на опись – в ней должны быть точно перечислены все материалы, подшитые и пронумерованные в деле.

Главный документ обвинения в административном процессе – это протокол об административном правонарушении, в котором должны содержаться данные, указанные в ст.11.24 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП РБ): дата и место составления, должность, ФИО лица, составившего протокол; сведения о лице, в отношении которого ведется суд; время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения, ФИО, адреса потерпевших и свидетелей; отметка о разъяснении прав и обязанностей привлекаемого к ответственности и другие сведения. Протокол подписывается лицом, его составившим, и тем, кто привлекается к административной ответственности.

Второй важный документ при ознакомлении с делом – это объяснения свидетелей. Как правило, свидетелями выступают два сотрудника милиции, на основании их объяснений суд привлекает граждан к ответственности.

Третий немаловажный документ в деле – протокол административного задержания: в нем указывается время, место и основания для задержания человека.

Также в материалах дела могут быть рапорт, характеризующий материал, запросы и другие процессуальные документы.

Советуем обратить особое внимание на возможные противоречия в документах – они могут опровергать выставленное вам обвинение – и сделать пометки.

Если материалы дела имеют неправильности в оформлении, отсутствуют первичные объяснения, привлекаемое лицо не уведомлено о суде, можно обратиться к судье с ходатайством о возврате материалов дела, согласно ст.11.4 ПИКоАП РБ.

Правовая позиция привлекаемого лица

После изучения материалов административного дела советуем подготовить для выступления в суде свою правовую позицию: изложить фактические обстоятельства дела (как было на самом деле) и доказательства, опровергающие факты, представленные органами, ведущими административный процесс.

Данный документ советуем оформить письменно, заявить как ходатайство в порядке, предусмотренном ст.4.1 ПИКоАП РБ, и приобщить к материалам дела.

До суда рекомендуем подготовить ходатайство об обязательном вызове в суд и допросе свидетелей обвинения, а также должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении. Это важно для объективного и всестороннего рассмотрения дела по существу, поскольку необходимо учитывать как обличающие, так и оправдывающие доказательства. Также заявите свидетелей защиты, указав полностью ФИО, место жительства и телефон, и при возможности обеспечьте их явку.

К началу суда следует подготовить характеризующий вас материал: справки с места работы, справки о состоянии здоровья, наличии несовершеннолетних детей и другие документы.

Если вы не владеете юридическими знаниями и ваше материальное положение не позволяет заключить соглашение с адвокатом, вы можете ходатайствовать перед судом (желательно до начала суда) о предоставлении вам защитника за счет бюджетных средств.

Ходатайства – это важные доказательства защиты

Процессом руководит судья. Он же докладывает материалы дела. После чего идет исследование доказательств (опрос привлекаемого лица, потерпевших, свидетелей) и изучаются материалы дела.

Гражданину разъясняются права, предусмотренные ст.4.1 ПИКоАП РБ. После этого судья спрашивает, есть ли какие-то ходатайства. На этой стадии следует заявлять все ходатайства.

Ходатайства рассматриваются сразу же после заявления привлекаемого лица об их подаче (ч.2 ст.11.4 ПИКоАП РБ). Поскольку на административном процессе совещательной комнаты не предусмотрено, судья рассматривает ходатайства на месте в присутствии участников процесса.

Часто, если судья испытывает затруднения при вынесении решения по поводу ходатайств, он объявляет перерыв, что вызывает сомнения в объективности судебного процесса.

Повторим: ходатайства лучше подавать в письменном виде.

В процессе суда можно вести аудиозапись, это не запрещено законом.

Отвод судье в случае односторонности процесса

Если возникают сомнения в объективности рассмотрения дела судьей (он не приобщает ходатайства, не дает выступать, проявляет симпатии к свидетелям обвинения), тогда есть основания в порядке, предусмотренном ч.1 ст.5.1 ПИКоАП РБ, заявить ему отвод.

В заявлении об отводе судьи указываются основания, по которым вы ему не доверяете. Судья рассматривает это ходатайство на месте, не объявляя перерыва.

Если, судья не удовлетворил ваше ходатайство, надо продолжать участвовать в процессе.

Пояснения правонарушителя

В соответствии со ст.6.4 ПИКоАП РБ вам должны предоставить возможность дать объяснения по административному протоколу, на основании которого вас обвиняют в правонарушении. Советуем на этой стадии суда максимально полно изложить все обстоятельства дела, поскольку потом такой возможности может не представиться.

В конце своего выступления просите суд о прекращении административного дела или, в зависимости от обстоятельств, о прекращении дела в связи с малозначительностью правонарушения.

Обвинения строятся на показаниях свидетелей

При допросе свидетелей судья задает вопросы сам и предоставляет вам право делать это. Советуем заранее подготовить вопросы к свидетелям, поэтому важно ознакомиться с их пояснениями до суда.

Если в ходе разбирательства станет очевидно, что показания свидетелей разнятся, то можете просить суд, чтобы свидетель не покидал зал судебного заседания, мотивируя это тем, что к нему будут еще дополнительные вопросы после допросов других свидетелей по делу.

Даже если свидетель был опрошен, то привлекаемое к ответственности лицо может, обратившись к судье, ходатайствовать о дополнительном допросе.

Решение суда выдается сразу же после его оглашения

После допросов правонарушителя и свидетелей суд исследует материалы дела. В соответствии со ст.12.12 ПИКоАП РБ постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

По заявлению привлекаемого к ответственности лица судья вручает копию решения суда.

Если в постановлении отсутствует мотивировочная часть, то гражданин может подать заявление в течение 10 дней с момента оглашения решения суда.

После вынесения судебного постановления по делу необходимо написать заявление на ознакомление с протоколом судебного заседания.

Судья в соответствии со ст.12.9 ПИКоАП РБ обязан в течение не более трех суток со дня рассмотрения дела подготовить и подписать протокол. Потом судья обязан предоставить возможность ознакомиться с ним и принести свои замечания.

Участники административного процесса вправе представить свои замечания в отношении полноты и правильности составления протокола судебного заседания в течение 3 суток после его подписания.

Замечания оформляются в виде заявления. Судья рассматривает его в течение 3 дней и выносит мотивированное постановление о принятии или отклонении замечаний. Заявление и постановление приобщаются к протоколу судебного заседания.

Не пропустить срок обжалования

Обращаем внимание: срок обжалования постановления суда, которое не вступило в законную силу, – 10 суток со дня объявления, а если лицо не присутствовало на суде, то со дня полученияим копии. При этом если по заявлению гражданина составлялась мотивировочная часть, то срок исчисляется с момента получения этого документа.

В случае пропуска срока по каким-то уважительным причинам в соответствии со ст.13.6 ПИКоАП РБ лицо может ходатайствовать перед судом о восстановлении пропущенного срока.

В случае несогласия с постановлением суда, вступившим в законную силу, законом предусмотрено его обжалование в вышестоящий суд (ст.13.3 ПИКоАП РБ). Жалоба подается через суд, вынесший постановление. При этом необходимо оплатить госпошлину. К примеру, если штраф от 10 до 100 базовых величин, то госпошлина составит 2 базовые величины.

При этом можно обратиться в суд с заявлением об освобождении от госпошлины в связи с тяжелым материальным положением. При отказе такое заявления можно обжаловать председателю вышестоящего суда (пример: если отказал судья Мингорсуда, то жалоба падется на имя председателя Мингорсуда).

Вы будете уведомлены о рассмотрении вашей жалобы в вышестоящем суде. Как правило, вам сообщат, что явка не обязательна. Советуем присутствовать на суде и отстаивать свою позицию.

Лицо, в отношении которого вынесено постановление, будет предоставлена возможность выступить по существу жалобы, при этом оно может представлять дополнительные материалы в обоснование своих требований (ст.13.9 ПИКоАП РБ).

Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в течение 3 суток высылается лицу, в отношении которого оно вынесено. С этого момента решение районного суда вступает в законную силу и подлежит исполнению.

Согласно ст.17.2 ПИКоАП РБ, штраф должен быть уплачен правонарушителем не позднее чем через один месяц со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания.

Если гражданин в срок не уплатит штраф, то суд выносит представление о принудительном исполнении и направляет его в отдел принудительного исполнения (ОПИ). Решение суда о наложении штрафа не может быть исполнено, если в течение 3 месяцев со дня его вступления в законную силу представление о принудительном исполнении не было направлено в ОПИ.

Законодатель предусмотрел ответственность и для судьи

Гражданин имеет право на возмещение вреда в случае признания действий и решений суда незаконными. Порядок возмещения установлен главой 15 ПИКоАП РБ «Возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому лицу незаконными действиями суда, органа, ведущего административный процесс».

Также следует знать, что при вынесении судьей заведомо неправосудного решения или иного судебного акта он может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст.392 УК РБ. Установлена уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы, а если действия судьи повлекли тяжкие последствия – до 10 лет лишения свободы.

Мотивы и цели при совершении данного преступления для его квалификации не имеют значения. С субъективной стороны это преступление характеризуется как умышленная вина в виде прямого умысла, то есть понимания, что выносится заведомо неправосудное решение, с существенным нарушением требований процессуального, материального права и без всестороннего исследования материалов дела (искусственно созданным односторонним и необъективным исследованием).

Потерпевшими в этом случае выступают граждане, чьи права и законные интересы нарушены таким судебным решением.

Р.S. Поскольку в ПИКоАП РБ время от времени вносятся изменения, рекомендуем проверять ссылки, которые указаны в статье.

Олег ВОЛЧЕК, правовед, руководитель Правозащитного центра «Правовая помощь населению» (г.Киев, Украина).

Публикация – из № 43 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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