Дмитрий Павличенко попал в реанимацию

Больше недели бывший командир СОБРа и воинской части 3214 провел в реанимации одной из больниц Минска, куда попал с коронавирусом.

Напомним, что Дмитрий Павличенко – один из главных фигурантов дел о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Дмитрий Павличенко руководит Белорусской ассоциацией ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», в последние годы вел не сильно публичный образ жизни. Однако во время массовых протестов минувшего года был замечен не только на митинге в поддержку Лукашенко, но и среди его ближнего круга – фото Павличенко с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт разлетелось по многим сайтам. Проходила информация, что Павличенко был одним из главных консультантов по разгону акций протеста и что не без его влияния случилась отставка министра внутренних дел Юрия Караева.

В свое время Дмитрий Павличенко перенес операцию на сердце, судя по всему, коронавирус для него не прошел без осложнений. Как видно, эта болезнь не щадит ни своих, ни чужих.

За последние сутки в Беларуси было зарегистрировано 966 пациентов с COVID-19.

Врачи настоятельно рекомендуют делать прививки от коронавируса даже тем, кто уже переболел, а в Европе вводят специальный «ковидный паспорт» – свободно путешествовать без него в ближайшее время будет крайне затруднительно.

Как сообщает Минздрав Беларуси, уже более 656 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тысяч прошли полный курс вакцинации.

Напомним, что в Беларуси сегодня можно привиться двумя вакцинами – китайской и российской.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей КАЛЯКИН: «Привился «Спутником»

Председатель Белорусской партии левых «Справедливый свет» пару недель назад сделал прививку от коронавируса.

«Привился российской вакциной, — рассказал Сергей Калякин «Народной Воле». – Хотя был выбор – можно было и китайской, но я выбрал «Спутник». Прививку делал в обычной районной поликлинике, всё прошло без проблем. Люди постепенно подходили, некоторые приходили без записи и интересовались, можно ли привиться. И им делали прививку сразу после осмотра терапевтом.

Впечатлений после прививки особенных не было – ни боли, ни неприятных ощущений.

Я коронавирусом официально не болел. Хотя, когда всё только начиналось, я приболел, и было впечатление, что как-то очень необычно болею. Но выздоровел, тесты на антитела не сдавал. Может, в легкой форме и перенес. Это тот случай, когда меньше знаешь – лучше спишь».

Павел КОЗЛОВСКИЙ: «Коронавирус перенес на ногах»

По информации «Народной Воли», уже вторую прививку от коронавируса сделал и экс-министр обороны Беларуси генерал Павел Козловский.

Он тоже привился российским «Спутником».

Осенью минувшего года у Козловского коронавирусом заболела жена, она попала в госпиталь. А сам Павел Павлович на здоровье не жаловался и свой привычный образ жизни практически не изменял.

«Когда жену выписывали, мне тоже сделали тест на коронавирус, и он дал положительный результат, – рассказал Козловский «Народной Воле». – Я удивился, потому что чувствовал себя, как всегда. И запахи были на месте, и температуры не было. Вообще никаких симптомов! Врачи сказали, что я коронавирус перенес на ногах.

После прививки у меня не было никакого дискомфорта – ни после первой дозы, ни после второй. Разве что место укола побаливало, но терпимо. Я много работаю физически на даче, в бассейне несколько раз в неделю плаваю – всё в порядке.

На мой взгляд, прививку нужно делать обязательно. Лучше с этим вирусом не шутить!»

Публикация – из № 43 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: