Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума России и США об «открытой суше». Документ был подписан ещё в 1992 году и в соответствии с ним российские и американские дипломаты могли перемещаться по территории двух стран на дальние расстояния в уведомительном порядке, сообщает “Коммерсантъ”.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении “открытой суши”, подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 г.»,— говорится в документе.

16 апреля МИД России заявил, что прекратит действие меморандума в качестве ответа на санкции США. 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против 32 российских физических и юридических лиц, а также 6 технологических компаний.

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