В Следственном Комитете Республики Беларусь сообщили, что следователи проводят проверку по факту травмирования 19-летнего парня на пустыре в Минске.

Вечером в среду, 9 июня 2021 года, следственно-оперативная группа выбывала по сообщению о получении травм 19-летним молодым человеком в результате взрыва на пустыре в Заводском районе столицы неустановленного предмета. Осмотр места происшествия проведен с привлечением экспертов-взрывотехников центрального аппарата ГКСЭ. Были опрошены очевидцы случившегося. Назначен ряд экспертных исследований для установления обстоятельств произошедшего.

Минчанин был госпитализирован в учреждение здравоохранения Минска с полученными телесными повреждениями конечностей.

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