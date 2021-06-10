Уроженка Беларуси получила приз Берлинале за лучший дебют

Живущая в США уроженка Беларуси Даша Некрасова со своим триллером «Ужас на 61-й улице» стала обладательницей приза 71-го Берлинского международного кинофестиваля за лучший дебют, сообщает Belmir.by.

Хоррор повествует о двух студентках, переехавших в квартиру на Манхэттене, которую им удалось снять по очень низкой цене. Но события начинают приобретать зловещий оборот, когда девушки узнают, что жилье когда-то принадлежало Джеффри Эпштейну.

Лента, носящая в англоязычном варианте название The Scary of Sixty-First, стала режиссерским дебютом Некрасовой. Она также выступила сценаристом и сыграла одну из главных ролей. Мировая премьера картины состоялась как раз на 71-м Берлинале.

Приз за лучший дебют – GWFF Best First Feature Award – сопровождается премией в 50 тысяч евро, которые уроженка нашей страны разделит с двумя продюсерами фильма. Она также получит в подарок высококачественный режиссерский видоискатель.

Награда будет вручена на официальной церемонии, которая состоится 13 июня в кинотеатре под открытым небом на «Музейном острове» в Берлине.

Для справки, 71-й Берлинале из-за пандемии коронавируса проходит в два этапа: с 1 по 5 марта – онлайн, а с 9 по 20 июня – «вживую». Большая часть лауреатов фестиваля стала известна весной, некоторые – сейчас.

Даша Некрасова родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе. Снялась в ряде фильмов, имеет опыт сценариста, ведет подкаст.

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