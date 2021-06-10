Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что “политический” лозунг должен быть убран. Россия официально пожаловалась УЕФА на форму украинских футболистов.

Как сообщает DW, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал, чтобы сборная Украины по футболу убрала “политический” лозунг с формы игроков, в которой те будут выступать на чемпионате Европы. Речь идет о футболках, на задней стороне которых по-украински написано “Слава Украине!”, а на изнаночной – “Героям слава!” Этот двойной лозунг активно использовался во время Майдана в 2014 году. В УЕФА сочли политическим лозунгом лишь фразу “Героям слава!” Всего три дня назад УЕФА заявлял, что украинская форма не нарушает его регламента.

Ранее Россия направила в УЕФА официальную жалобу, указав на использование на футбольных трико украинцев “политических мотивов, противоречащих основным принципам УЕФА”. На футболках украинцев, в которых те должны выступить на первенстве Европы в июне-июле, в числе прочего изображен контур карты Украины, включающей в себя аннексированный Россией Крым, а также сепаратистские регионы Донбасса – “ДНР” и “ЛНР”.

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила, что родную страну нужно прославлять спортивными достижениями, “а не националистическими лозунгами”. Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский решительно одобрил форму украинских футболистов к ЧЕ-2021, указав, что на ней много “символов, объединяющих украинцев”.

Тем временем неназванный собеседник из Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщил интернет-порталу tribuna.com, что УАФ пытается переубедить УЕФА и ведет переговоры, чтобы национальной сборной все же разрешили оставить надпись “Героям слава!” на форме.

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