Об этом супруга телеведущего Екатерина Раецкая сообщила в своем Instagram. Судя по отметке к посту, семья переехала в Киев.

“7 июня я могла бы ехать на кладбище к отцу, который умер ровно год назад, но вместо этого я складываю всю свою жизнь в единственный чемодан и срочно уезжаю из дому”, – написала она в соцсетях.

По ее словам, семье пришлось уезжать быстро: без телефона и компьютера, рабочих документов и банковских карт, даже без прощальной записки.

“И без плана… Потому что за 29 лет не думала об отъезде и всегда уверенно говорила, что я остаюсь жить в Беларуси, чтобы свои силы и таланты вкладывать в нее. (…) Теперь я не могу жить дома, но, надеюсь, лишь временно”.

2 июня домой к семье с обыском пришли сотрудники ДФР, а Дениса Дудинского забирали на допрос.

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