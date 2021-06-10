Пять позиций потерял по итогам прошлого года в топ-200 крупнейших компаний Украины белорусский поставщик топлива «БНК-Украина». Прибыльность этого, одного из важнейших для белорусской казны бизнеса, сократилась почти на 100 млн гривен.

Дочерняя структура гострейдера «Белорусская нефтяная компания», обеспечивающая основные объемы экспорта нефтепродуктов на рынок южной соседки, опустилась в рейтинге издания «БизнесЦензор» с 24-го на 29-ое место. Выручка «БНК-Украина» в 2020 году составила 31,3 млрд гривен.

По сравнению с 2019 годом продажи сократились на сумму немногим более 100 млн гривен. Тревожнее выглядит ситуация с падением прибыльности важного для белорусской казны бизнеса. В 2020 году чистая прибыль «БНК-Украина» составила 157,65 млн гривен, тогда как годом ранее была 255,86 млн гривен.

По итогам 2020 года в рейтинг «БизнесЦензора», составленном на основании данных Государственной налоговой службы Украины, вошли еще три компании с белорусскими владельцами.

«ЕПАМ Системз» реализовала своих услуг на 10,45 млрд гривен (в 2019 году – на 8,11 млрд гривен) и поднялась со 112-го на 91-е место. Прибыль компании выросла в несколько раз и составила 942,11 млн гривен.

Также выше в топ-200 крупнейших украинских компаний теперь украинская дочка дистрибутора IT-продуктов Asbis Group Сергея Костевича. Выручка «Асбис-Украина» выросла с 5,08 до 5,97 млрд гривен, что позволило компании подняться со 196-ой на 172-ую строчку. На продажах гаджетов собственных и сторонних брендов она заработала около 10 млн гривен чистой прибыли.

Впервые по итогам прошлого года в рейтинге оказался экспортер нефтехимической продукции «БНХ Украина». Его учредителями являются новополоцкий «Нафтан» и Белорусский нефтяной торговый дом. «БНХ Украина» заняла 199-е место с показателем выручки 4,95 млрд гривен. Прошлый год компания завершила с убытком в пределах 10 млн гривен.

Впервые в прошлом году топ-200 крупнейших компаний Украины возглавил ретейлер «АТБ-Маркет». Оператор одноименных дискаунтеров, принадлежащий Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну, получил выручку в размере 123,86 млрд гривен.

С этим показателем он обошел прошлогоднего лидера «НАК «Нафтогаз Украины» (121 млрд гривен) и другие украинские компании, включая занявший третье место «ММК им. Ильича» (77 млрд гривен) Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Из известных в Беларуси компаний 50-е место досталось «Кондитерской корпорации «Рошен» Петра Порошенко. На 84-й строчке оказался находящийся в настоящее время в процессе национализации «Мотор Сич».

Как отмечают составители рейтинга, наибольшие объемы выручки в прошлом году генерировали энергетическая, горно-металлургическая и агропромышленная отрасли.

Что касается самой прибыльной компании, то ею в 2020 году стал «Оператор ГТС Украины», заработавший на транзите российского газа в Европу 28,3 млрд гривен.

Второе и третье места достались, соответственно, крупнейшему в Украине производителю железной руды Южному ГОК (18,2 млрд гривен) Рината Ахметова и Романа Абрамовича, а также Полтавскому ГОК (11 млрд гривен) Константина Жеваго.

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