Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве, сообщили в четверг в МИД Швейцарии.

“Знаменитая Вилла Ла Гранж примет (саммит – ИФ) президента Байдена и Путина 16 июня”, – говорится в сообщении ведомства в твиттере.

“Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное посредством выбора Женевы (для проведения саммита – ИФ)”, – отмечается в нем.

Вилла, построенная в 18-м веке, расположена в живописном месте в центре парка. В одном из ее залов расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг.

Ранее швейцарские СМИ сообщали, что вероятным местом проведения саммита может стать вилла Ла Гранж. Одноименный парк был закрыт для посещения ранее на этой неделе. Кроме того, как отмечали местные СМИ, в районе парка постепенно усиливают меры безопасности. В парке присутствуют военные, а также сотрудники служб безопасности.

С полудня четверга на улицах, расположенных близ парка, будет запрещено парковать автомобили. Ожидается, что меры безопасности введут и на берегу Женевского озера недалеко от парка. В частности, планируется, что там на время разместят средства ПВО, радары.

Вокруг самого парка возводят многокилометровое ограждение. Швейцарские СМИ отмечают, что эта задача оказалась непростой, так как в самой Женеве таких ограждений недостаточно, и подобные конструкции пришлось завозить из других городов страны.

Согласно швейцарским СМИ, в районе Hotel Intercontinental на этой неделе курсировали бронированные автомобили c антеннами и специальной техникой. Эти транспортные средства задействованы в обеспечении безопасности американского президента. По версии газеты “Трибюн де Женев”, именно в этой гостинице, вероятно, остановится Байден.

В конце прошлой недели сообщалось, что власти Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Схему ограничения доступа к воздушному пространству разрабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.

Саммит Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня.

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