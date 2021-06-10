Петросян и Степаненко разделили имущество

Расторжение брака артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко было официально оформлено еще 16 ноября 2018 года. Но только сейчас Хамовнический суд Москвы решил вопрос с разделом их имущества.
Как уточнил ТАСС знакомый с постановлением суда источник, имущество артистов разделено поровну.
“Суд только что поделил все совместно нажитое имущество между артистами Петросяном и Степаненко в соотношении 50 на 50 процентов”, – сказал собеседник агентства.
Адвокат юмориста, видимо дав “подписку о неразглашении”, Сергей Жорин отказался комментировать решение суда.
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