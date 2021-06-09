Исполком Федерации хоккея Беларуси утвердил состав участников Кубка Салея – первого клубного турнира сезона-2021/22.

“Соревнование пройдет по уже классической схеме: с делением на две группы на первом этапе и финалом четырех на втором”, – сообщили в пресс-службе ФХБ.

В турнире примут участие 12 команд, представляющих экстралигу: «Юность» (Минск), «Гомель», «Шахтер» (Солигорск), «Металлург» (Жлобин), «Динамо» (Молодечно), «Неман» (Гродно), «Химик» (Новополоцк), «Брест», «Локомотив» (Орша), «Могилев», «Лида», «Витебск». Они будут разделены на две группы по 6 команд и сыграют однокруговой мини-турнир по принципу каждый с каждым.

Путевки в финал четырех получат два победителя групп, а также лучшая из команд, занявших вторые места (имеющая лучший рейтинг по итогам сезона-2020/21). К этим трем командам в финале добавится действующий обладатель трофея – минское «Динамо».

На предварительной стадии в группе «А» сыграют: «Юность» (Минск), «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Молодечно), «Неман» (Гродно), «Брест», «Лида».

В группе «Б» будут бороться: «Гомель», «Металлург» (Жлобин), «Химик» (Новополоцк), «Локомотив» (Орша), «Могилев», «Витебск».

Групповой этап пройдет с 28 июля по 10 августа, финал четырех – 14-15 августа.

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