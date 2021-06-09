Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не успокоится, пока все политзаключенные в Беларуси, в том числе Роман Протасевич, не будут освобождены.

«Я бы хотел подчеркнуть три четких послания. Первое – для Романа Протасевича и всех политзаключенных. Евросоюз не успокоится, пока вас не освободят. Второе – для Лукашенко. Протасевич должен быть освобожден немедленно, а пока это не произойдет, мы считаем вас ответственным за его физическое и психическое здоровье. И наше третье послание – белорусскому народу и особенно для тех, кто борется за демократию, свободу выражения и свободу СМИ. ЕС поддерживает вас, и мы продолжим прямую поддержку вашей борьбы за возможность выбирать свое будущее», – заявил Шарль Мишель, выступая перед Европарламентом, сообщает REFORM.by.

Мишель назвал пиратством инцидент с самолетом Ryanair в Минске 23 мая. «Когда такие действия покрываются государством, это называется захватом заложников и государственным пиратством», – заявил он.

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