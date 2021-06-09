Плесень атакует! Мифы и страшилки о «грибковой эпидемии» из Индии

У COVID-19 множество потенциальных побочных эффектов. Одним из них стало распространение в Индии мукормикоза — инфекции «черного грибка», который иногда называют «черной плесенью». Ранее мы уже рассказывали об этом.

По мнению исследователей, инфекция распространяется, из-за использования стероидных препаратов во время лечения «короны». Высокая влажность и температура, неконтролируемый диабет в анамнезе и сниженный иммунитет способствуют развитию болезни. Лечить дорого, некоторые ждут до последнего, прежде чем обратиться к врачу.

«Черная плесень» была диагностирована у пациентов в Мексике, Египте и Ираке, вероятно, Чили и Уругвае, и это стали жарко обсуждать в СМИ. Повышенное внимание обусловлено именно сложной ситуацией с мукормикозом в Индии: заболевание очень редкое и опасное, вероятность умереть от которого может превышать 50% даже после курса лечения.

Также оказалось, что «черный грибок» не одинок — компанию ему составили «желтый» и «белый». Причем в народе появилась гипотеза о том, что «черный» страшен, но вот «белый» и «желтый» — хуже. О том, какой вид плесени ужасней разбирался Onliner.

Специалисты отмечают, что разделение по цветам — неверный подход: грибковых инфекций уйма, а нынешние «антигерои» — мукормикоз, вероятно, кандидоз и (с куда меньшей вероятностью) аспергиллез — атакуют ослабленный организм. Цвет также может означать лишь разные стадии развития одной инфекции.

Гипотезы (научные и не очень)

Некоторые источники пишут, что «белым грибком» называют инфекцию, спровоцированную представителями рода Aspergillus. Заболевание относительно редкое, но известное и поддается лечению с помощью доступных медикаментов, а по степени опасности для жизни уступает мукормикозу. Источником грибка могут становиться системы кондиционирования воздуха. Внезапный интерес к упоминаемому в прессе случаю возник из-за необычного течения инфекции: у поступившего в больницу пациента наблюдалась перфорация кишечника — ранее подобного не фиксировалось.

Про «белый грибок» также говорят как об одном из родов дрожжей — Candida. Они могут проявляться в виде пятен белого или кремового цвета на слизистой оболочке ротовой полости — так же они выглядят при выращивании в лабораторных условиях. «Белый грибок» является комменсалом — живым организмом-симбионтом в полости рта, желудочно-кишечном тракте, встречается и на других частях тела, организма. Чаще всех упоминают Candida albicans (albicans — белый), откуда и название. В народе расстройство, вызванное этим грибом, называют молочницей, врачи говорят — кандидоз.

«Желтый грибок» якобы более коварен по своей природе, так как заражение носит внутренний характер и заметить его невозможно — опасность погибнуть выше. С ним ситуация обстоит сложнее и по той причине, что обычно его носителями являются рептилии. Внимание к «желтому грибку» обращено после того, как в одном из госпиталей города Газиабада оказался пациент с «черным», «желтым» и «белым» грибком одновременно (и COVID-19). Спустя некоторое время 59-летний мужчина умер от токсемии — отравления организма, вызванного наличием в крови токсинов.

В противовес гипотезе, изложенной выше, звучит такое мнение медиков: «желтый грибок» — это лишь кем-то выдуманный ненаучный термин. Вероятнее всего, это название возникло из-за гнойных выделений, которыми сопровождается бактериальная инфекция, а к живому организму, вызывающему расстройство здоровья, термин отношения не имеет. Специалисты указывают, что при развитии мукормикоза («черного грибка») в зависимости от стадии и очага цвет пораженного участка может варьироваться от белого к желтому и черному.

Авторитетные источники, описывающие проблему с «разноцветными» грибками, сходятся в одном: самолечением по видео из интернета заниматься нельзя. «Черного», «желтого» или «белого» грибков нет, есть заболевания, диагностировать которые могут только медики.

Страшилки

На фоне распространения мукормикоза в Индии стали появляться страшилки. Например о том, что заражение происходит из-за грибка в кислородных баллонах. Это не так, поскольку он не выживет при такой концентрации этого элемента. Другая страшилка гласит: инфекция передается от человека к человеку и больных нужно изолировать, что также неверно.

Досталось и луку репчатому за его внешний вид. Мол, шелуха самой луковицы, которая имеет темные точки, является источником заразы. То же заявили о темных пятнах плесени в холодильниках (да, звучит так себе для европейца): если туда положить продукты, они все станут источником заразы. На деле это совсем другой грибок, хотя холодильники лучше мыть чаще.

Едва не стали врагом народа птицефабрики. Кто-то из пользователей популярной соцсети опубликовал скриншот якобы с популярного новостного ресурса, где была размещена просьба к правительству отказаться от покупки птицы, зараженной мукормикозом. Эксперты вновь напомнили, что грибок-возбудитель не передается между живыми существами. А сырых цыплят употреблять в пищу не рекомендуется.

Почему опасения продолжают звучать?

Мукормикоз — опасное заболевание, смертность при котором превышает 50% даже после курса лечения. Отказаться от стероидных препаратов, применяемых при «короне», медики не могут, поэтому в некоторых случаях риск заражения увеличивается. Но для этого требуется выполнение других условий — наличие высокой влажности и температуры окружающей среды, обычно еще и значительное снижение иммунитета. Наступило календарное лето, а значит, регионов, где развитие мукормикоза возможно, стало больше. В Индии, кстати, официально зарегистрированных случаев мукормикоза насчитывается более 12 тыс.

Правда, и в «доковидную» эпоху «черный грибок» регистрировался в 38 странах мира. У Индии и Пакистана и без того был самый высокий показатель по заболеваемости мукормикозом в мире: 14 на 100 тыс. населения, на втором месте — Португалия (9,5 на 100 тыс.), больше единицы (1,23) — в Катаре. Остальные регионы практически не регистрируют данный вид инфекции.

Из этого следует, что единичные случаи заболевания в некоторых странах мира, о которых упоминалось выше, до прихода COVID-19 оставались в пределах статистических данных. Не всегда, правда, есть полная информация о зараженных: перенесли ли они «ковид» и являются ли диабетиками. Индия и Пакистан как были в этом печальными лидерами, так и остались, но на фоне пандемии ситуация закономерно ухудшилась.

Вновь и вновь ученые указывают на одну из основных проблем «индийского варианта» мукормикоза (точнее, медицинской системы) — недиагностированные случаи диабета. К слову, несмотря на лидерство в этом плане стран Африки, Юго-Восточной Азии (включая Индию), в мире есть и другие регионы с потенциальным риском. Далее следуют заболевания иммунной системы, в зону риска попадают люди, перенесшие операции и заболевания, требующие приема иммунодепрессантов.

В случае с Индией на фоне коронавирусной пандемии стране грозит еще одна беда — недостаток противогрибковых препаратов. Правительство страны попросило нарастить объемы необходимых лекарств, однако на это потребуется время — может, недели, а может, месяцы. Кроме того, приходится бороться с большим количеством пациентов, контроль за стерильностью помещений снижается, дезинфекция проводится не столь тщательно — получается замкнутый круг.

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