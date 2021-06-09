Дмитрий Протасевич, отец белорусского блогера и журналиста Романа Протасевича рассказал, что к сыну в СИЗО КГБ наконец допустили адвоката. О его состоянии он рассказал в интервью “Радио НВ”.

«По словам адвоката, он недавно перенес тяжелую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнить все эти вопросы», — заявил мужчина.

Дмитрий Протасевич отметил, что адвокат не мог попасть к Роману 11 дней. Вчера следственные действия с ним длились 7 часов.

«К сожалению, у нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые инкриминируются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя. Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос. Мы до сих пор не можем уточнить у адвоката много деталей», — рассказал Дмитрий Протасевич.

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