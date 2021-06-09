Вот парадокс. В 2020-м году мы наблюдали серьезный рост госдолга – почти на 30%, с начала 2021 года три месяца подряд этот показатель продолжил интенсивный рост, и прибавлял по 1,5-1,7 млрд рублей. Привычные евробонды размещать стало негде, кредиты брать – тоже. Белорусской экономике предрекали скорое и неминуемое падение.

Но вот по итогам четырех-пяти месяцев 2021-го года появляются отчетные цифры, и они вовсе не выглядят «упадническими». Даже наоборот: ведомства отчитываются, что госдолг в мае хоть и продолжил расти, но всего лишь в пределах 0,3 млрд рублей. Бюджет сектора госуправления за январь-апрель был исполнен с профицитом в 0,4 млрд рублей после существенного дефицита по итогам первого квартала (1,6 млрд рублей). ФСЗН также сработал в плюс – его доходы были в размере 6,4 млрд рублей, а расходы — 6,3 млрд рублей. Укреплялась и национальная валюта.

Как это стало возможным, за счет каких ресурсов власти удается сдерживать падение, и главное — чего ждать в будущем?

“Завтра твоей страны” разобралось с экспертами — основателем проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимиром Ковалкиным и научным сотрудником BEROC Дмитрием Круком.

Как получилось, что при негативных прогнозах цифры говорят об обратном?

По мнению Владимира Ковалкина, последние отчетные цифры – не более чем эффект определенного периода в сочетании с объективными факторами:

– На внешних рынках мы наблюдаем благоприятную внешнюю конъюнктуру с общемировым ростом цен, включая цены на нефть. А внутри страны, давайте не будем забывать, как раз в апреле происходит выплата квартальных налогов. В Фонде социальной защиты населения «сидит» огромная субсидия из республиканского бюджета, «крепкий» курс – это результат борьбы с инфляцией и зажимания рублевой денежной массы.

Так что озвучиваемые показатели не отражают в полной мере происходящее в белорусской экономике. Достаточно сопоставить другие цифры. Например, почему при росте ВВП не растет розничный товарооборот (по итогам первого квартала этот показатель снизился на 4,5%), почему с ведущих белорусских предприятий в январе-апреле было уволено на 11,8 тысяч больше работников, чем вновь нанятых. Поэтому пристальное изучение тенденций на уровне микроэкономики указывает, что все по-прежнему плохо. Строительство и транспортная сфера переживают падение уровня заказов и уменьшение числа договоров подряда, торговля – сокращение товарооборота.

Наконец, главное. Проблема с государственным дефицитом никуда не делась, как никуда не делись и обязательства по выплате госдолга. Вводя высокие процентные ставки и повышая налоги, государство отнимает «оборотку» у бизнеса, переоформляя долги в облигации, перекладывает невозвратные долги на общество и бизнес, сжигает накопленные активы для выплат по внешнему долгу, «проедает» процифитные бюджеты прошлых лет. Так что нет ничего удивительного, что рейтинговая компания S&P Global Ratings на днях подтвердила негативный прогноз для Беларуси.

Если смотреть на макро индикаторы, прежде всего, динамику ВВП, то с 3 квартала 2020 г. и вплоть до сегодняшнего дня действительно продолжается восстановительный рост, отмечает со своей стороны Дмитрий Крук:

– Более того, по итогам 1 квартала 2021 г. экономика даже вернулась к своему «доковидному» уровню. То есть, нужно констатировать, что из рецессии мы вышли, и вроде как экономика «на взлете».

При этом эксперт добавляет, что даже в отношении прошедших периодов есть важные оговорки:

– Если мы посмотрим на драйверы этого роста со стороны спроса, то увидим, что он в полной мере был обеспечен чистым экспортом (чистым внешним спросом). А вот динамика внутреннего спроса (в сумме инвестиционного и потребительского), которая в большей мере влияет на ощущения экономической динамики внутри страны, находится на нисходящей траектории. И если смотреть на экономику в разрезе внешнего и внутреннего спроса, то первый тянет ее вверх, а второй переживает рецессию. Причем в отношении последней прослеживаются негативные сигналы, и есть предпосылки говорить о ее углублении как базовом сценарии. Поэтому краткий ответ на вопрос «что тянет экономику вверх» — внешнеторговая динамика, которую даже можно условно назвать экспортным чудом.

Как на внешних рынках сложились настолько благоприятные условия?

– Начнем с экспорта. По подавляющему большинству товарных позиций он восстановился и даже превысил «доковидные» объемы еще в начале 2021 г., – поясняет Дмитрий Крук. – Такая ситуация сложилась в силу комбинации причин.

Во-первых, как говорят экономисты, сработал эффект низкой базы. На рассматриваемый период пришлось восстановление к норме объемов сырьевого экспорта (нефтепродукты, калий), который проседал до этого (вследствие нефтяного конфликта с Россией в начале 2020 г., промедлением с калийными контрактами в тот же период).

Во-вторых, для части производителей ковид стал временным благоприятным шоком. Пока производители других стран вынуждены были ограничивать поставки, некоторые белорусские производители смогли занять временно свободную нишу. Другой вопрос, смогут ли они ее удержать. Это, например, касается продукции деревообработки, мебели и некоторых других позиций.

В-третьих, одно из последствий коронакризиса – глобальный рост цен на многие товары, в том числе продовольственные. Для белорусских производителей это во многих случаях улучшает их ценовую конкурентоспособность, поскольку они преимущественно оперируют в более низких ценовых сегментах. Говоря проще, на фоне роста цен многие стали смотреть в большей мере на то, что относительно дешевле, и белорусские производители здесь в выигрыше.

В-четвертых, стоит отметить, что на просторах СНГ имеет место определенный бум спроса на продовольствие, который влечет за собой и рост спроса на продукцию, связанную с сельских хозяйством. Это также позитивный шок для Беларуси.

Не менее, а скорее более важно то, что происходит с импортом, считает Дмитрий Крук. На фоне столь бурного восстановления физобъема экспорта, импорт растет гораздо медленнее.

— И именно такой несвойственный белорусской экономике разрыв между физобъемами экспорта и импорта дает основания говорить об экспортном чуде. Частичными объяснениями слабого восстановления импорта являются спад внутреннего спроса, а также рационирование импорта со стороны властей, — отмечает эксперт.

Как долго при сохранении нынешних факторов властям удастся сохранить такое положение дел?

– Полагаю, что экспортное чудо близко к завершению, – признает Дмитрий Крук. – Во-первых, импорт с большой вероятностью будет нагонять экспорт. В отсутствие дальнейшей серьезной просадки внутреннего спроса, либо обесценения рубля, технологически долго разрыв такого масштаба между экспортом и импортом существовать не может. Во-вторых, полагаю, что рост физобъема экспорта, как минимум будет замедляться, а скорее даже застопориться. Некоторые из эффектов, описанные выше, уже себя практически исчерпали. К тому же огромные риски для перспектив экспорта связаны с анонсированными санкциями.

Если экспортное чудо себя исчерпает, то в экономике – в связи с внутренним спросом – сейчас больше предпосылок для сжатия. Кроме того, эффекты, связанные с пандемией и политическим кризисом, себя еще далеко не исчерпали и могут проявиться в виде отложенных последствий. Поэтому мое виденье базового сценария сегодня: рост ВВП по инерции сохранится во втором-третьем кварталах, но будет постепенно затухать. В четвертом квартале он практически обнулится, вектор динамики сменится на рецессионный (который проявится в основном уже в 2022 г.). Но важно отметить, что этот сценарий «при прочих равных условиях». Без учета нового витка санкций и возможных политических обострений, которые могут в корне изменить экономическую повестку.

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