Новинка. В Румынии билеты на автобус можно получить за приседания

В городе Клуж-Напока (Румыния) решили необычным образом приучить людей к спорту, сообщает DW.

Так, в городе установили “спортомат”. Он находится на остановке и представляет собой обычный компьютер, который считает приседания. Уложиться надо в 2 минуты. Ограничений по билетам нет. За 20 приседаний можно получить бесплатно билет на автобус. Платить деньги при этом не нужно.

В прошлом году в этом городе жителям уже предлагали зарабатывать «здоровые билеты» на автобус и другие виды городского общественного транспорта. Эта спортивная акция проходила в рамках Европейской недели спорта и продлилась 2 недели.

Европейская неделя спорта организуется в странах ЕС при поддержке Еврокомиссии с 2015 года. В рамках этой недели в странах ЕС проходят разные спортивные мероприятия для любителей под хештегом #BeActive – от матчей по дворовому баскетболу до мастер-классов по скандинавской ходьбе. Главная цель мероприятий – показать простые способы оставаться физически активным в современном мире.

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