На свободу вышли два медика осужденные за коррупцию

На днях из колонии в Витебске был освобожден Александр Белецкий. Он был осужден за коррупцию в феврале 2019 года и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также на свободу вышел Игорь Лосицкий – бывший заместитель здравоохранения, чиновник был приговорен к шести годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Информацию о том, что бывший топовый чиновник Минздрава на свободе, Onliner подтвердил его сын. По данным информационного ресурса, Игоря Лосицкого помиловали.

— Да, это правда, отец на свободе, — рассказал Onliner сын Игоря Лосицкого. — Но больше никаких комментариев.

В феврале 2019 года Игоря Лосицкого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение. Это часть 3 статьи 430 Уголовного кодекса. По данным обвинения, Лосицкий в общей сложности получил взяток на сумму около $20 тысяч.

Его приговорили к 6 годам усиленного режима с конфискацией всего имущества (срок отсчитывается с момента задержания — это 29 июня 2018 года). Он отсидел без малого три года.

Также Лосицкого на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Также, стало известно, что помилован и известный врач академик Александр Белецкий.

В феврале 2019 года академика признали виновным и приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, напоминает Tut.by.

До июля 2018 года Александр Белецкий возглавлял РНПЦ травматологии и ортопедии. На судах академик не отрицал, что в качестве подарка получил 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. При этом он не воспринимал эти деньги как взятку. А одну из сумм потратил на конгресс в Барселоне, где в состав белорусской делегации входило 12 человек.

Белецкий в суде говорил, что раскаивается в содеянном. Крупные же суммы, которые были найдены у него дома и на вкладах, по его словам, ему давали состоятельные друзья, и это не было связано с его профессиональной деятельностью. Один из таких друзей — бизнесмен Александр Шакутин.

Наказание известный врач отбывал в колонии «Витьба», куда часто отправляют осужденных за коррупцию чиновников, судей, силовиков и бизнесменов.

Пока Александр Белецкий еще находился в СИЗО, его наградили медалью НАН Беларуси.

Поделиться ссылкой: