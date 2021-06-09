Белорусский пример заразителен. Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также внесен в реестр иноагентов) и штабы политика Алексея Навального, сообщает Коммерсантъ, со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд постановил ликвидировать фонды и прекратить деятельность штабов. Заседание длилось больше 12 часов. Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности, уточнили в суде.

Защита Фонда борьбы с коррупцией обжалует решение Мосгорсуда.

Заседания по делу в Мосгорсуде проводились в закрытом режиме из-за присвоения части материалов грифа «секретно». Защита ФБК ходатайствовала о том, чтобы рассекретить материалы, но суд не удовлетворил это требование. В общей сложности были отклонены более десяти ходатайств, в том числе о выделении исков о ликвидации ФБК и ФЗПГ в отдельные производства. Также суд отказался вызвать прокурора Москвы Дениса Попова, подписавшего иск, и не стал вызывать в качестве специалиста-политолога Екатерину Шульман.

Во время перерыва глава правозащитного объединения «Команда 29» адвокат Иван Павлов, представляющий интересы ФБК, рассказал подробности дела. По его словам, обвинение считает доказательством финансирования «экстремистской деятельности» обещание ФБК оплатить штрафы участникам несанкционированных акций. «Было выступление руководства организации (ФБК.— “Ъ”), в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это и есть финансирование экстремистской деятельности»,— приводятся слова прокурора в Telegram-канале адвоката.

Прокуратура Москвы считает, что эти организации «формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» в стране. 30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Алексея Навального в список организаций, причастных к экстремизму или терроризму.

Ещё 29 апреля координатор штабов политика Леонид Волков объявил об их роспуске. Он объяснил это решение тем, что сохранение сети штабов «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает». Позднее стало известно, что Алексей Навальный стал одним из подозреваемых по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

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