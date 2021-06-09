В Италии мраморную усыпальницу Медичи, созданную великим Микеланджело Буонарроти, очистили при помощи бактерий, передает Европульс.

Для этого использовались штаммы бактерии Serratia ficaria SH7, которая поглощает грязь и масло, но не повреждает минералы.

В усыпальнице Медичи бактерии очистили поверхность саркофагов, лица и волосы героев скульптурных композиций, справившись даже с самыми глубокими пятнами.

Усыпальница Медичи при старинной церкви Сан Лоренцо была создана Микеланджело в 1534 году. На старинных саркофагах гробницы размещены аллегорические фигуры Дня, Ночи, Утра и Вечера.

В Европе активно изучают использование бактерий во благо человека. Например, ученые эстонского университета Тарту, исследовав микробиом эстонских долгожителей, выделили ряд лактобактерий, которые будут использоваться для создания лекарств, обогащающих микрофлору кишечника.

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