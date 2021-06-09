Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики уже контактировали с властями Беларуси по поводу дела Романа Протасевича, не исключено, что уже находятся в Минске, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Насколько я знаю, контакты были. По-моему, наши следователи – хотя я не знаю, я уже уехал в этот момент – должны были поехать в Беларусь для его допроса по нашему уголовному делу. Но это не точно. Но контакты, созвоны были 100%», – цитирует Пасечника агентство «РИА Новости».

Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона “Азов”, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении.

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