Белорусская система здравоохранения за последние месяцы устроила себе знатную проверку на прочность и нервы, о результатах которой говорить пока рано. Факт в том, что без работы остались сразу несколько специалистов с громкими именами и еще много кто с более скромными достижениями. Уволенных белорусов с радостью «подбирают» иностранные компании. Бывшему главврачу 3-й детской больницы на следующий после увольнения день позвонили работодатели из двух стран.

— 30 апреля меня уволили. И причину назвали: оставленная подпись за Бабарико во время избирательной кампании, — рассказал Onliner Максим Очеретний. — В этот же день или на следующий мне поступили предложения о работе из Грузии и Украины. В начале мая я слетал в Украину на собеседования, и меня приняли. Позавчера я пересек границу на машине и въехал в Украину по трудовому контракту. Сегодня у меня первый рабочий день в должности реаниматолога-анестезиолога.

— Пока рано сравнивать условия, но что успело броситься в глаза?

— Это частная клиника Одессы, которая искала детского анестезиолога, причем хотели специалиста из Беларуси. Мы не были знакомы, кто-то из общих знакомых меня посоветовал.

Условия работы сложно сравнивать. Минск — это родина. С этой точки зрения условия несравнимы. А так здесь современная больница, в европейском стиле оформленная, все хорошо. Условия финансовые лучше, конечно, даже по сравнению с позицией главного врача.

— Вы окончательно уехали?

— У меня контракт на год. Конечно, я хотел бы вернуться. Как и когда получится — не знаю пока. Семья моя осталась в Минске: жена пока не может переехать.

— Как дела у двух других врачей, которых упоминали в контексте вашего увольнения? Речь о Рустаме Айзатулине и Андрее Витушко?

— Насколько я знаю, Рустама пригласили в Польшу, а Андрей не хочет никуда уезжать и продолжает работать в Минске. У меня возможности найти работу в Беларуси пока нет.

Поделиться ссылкой: