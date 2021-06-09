Белорусская сторона на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе «Дружба», сообщает “Интерфакс-Запад“.

«С 12:00 сегодняшнего дня «Гомельтранснефть» останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы для проведения регламентных работ на белорусском участке «Дружбы», — сообщил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

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