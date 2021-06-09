Президент США Джо Байден заявил 9 июня, что объявит план вакцинации для всего мира. Это произошло перед отправкой главы Белого дома в его первую зарубежную поездку в Европу на посту президента.

“У меня есть он (план вакцинации для мира – ред.), и я объявлю о нем”, – сказал Байден журналистам перед тем, как сесть на борт самолета Air Force One.

В рамках европейской поездки 16 июня в Женеве президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро считает, что одной лишь вакцинации недостаточно для борьбы с коронавирусом. Он пояснил, что людям следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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