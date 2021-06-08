В работе сразу нескольких крупных популярных сайтов случился сбой.

В частности, по данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются в работе Youtube, Twitter, CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit, GitHub и другие. Также сотни пользователей сервиса Spotify, в том числе из России, не могут сейчас послушать музыку. Пик жалоб, по данным сервиса, пришелся на 13:00 мск.

Как пишет в соцсетях продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор, глобальный сбой мирового интернета связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly — из-за него сайты выдают ошибку 503.

Поделиться ссылкой: