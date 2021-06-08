В Минской области вводят запреты на посещение лесов

Уже нельзя входить в леса в Березинском районе, скоро запрет могут ввести в Минском районе.
В Беларуси ввели первый в 2021 году запрет на посещение лесов. Речь идет о Березинском районе Минской области, где установился 4-й класс пожарной опасности, сообщило 8 июня Министерство лесного хозяйства Беларуси. Запрет установлен с 7 июня, говорится в информации на ведомственной “Карте запретов и ограничений на посещение лесов”.
Также там отметили, что «по остальным регионам пожароопасная обстановка пока не подразумевает введения мер ограничительного характера».
В последнее время в Беларуси была сухая погода, а с начала недели начались дожди. Правда, существенные осадки выпали пока не во всех регионах.
Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об Административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).
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