В Минской области вводят запреты на посещение лесов

Уже нельзя входить в леса в Березинском районе, скоро запрет могут ввести в Минском районе.

В Беларуси ввели первый в 2021 году запрет на посещение лесов. Речь идет о Березинском районе Минской области, где установился 4-й класс пожарной опасности, сообщило 8 июня Министерство лесного хозяйства Беларуси. Запрет установлен с 7 июня, говорится в информации на ведомственной “Карте запретов и ограничений на посещение лесов”.

Также там отметили, что «по остальным регионам пожароопасная обстановка пока не подразумевает введения мер ограничительного характера».

В последнее время в Беларуси была сухая погода, а с начала недели начались дожди. Правда, существенные осадки выпали пока не во всех регионах.

Какое наказание ждет тех, кто нарушил запрет?

Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об Административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).

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