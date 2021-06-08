Суд в Гааге отклонил апелляцию Ратко Младича и утвердил пожизненный приговор

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге подтвердила пожизненный приговор 79-летнему Ратко Младичу, бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины. Решение палаты было оглашено сегодня.

Апелляционная палата отказала в удовлетворении жалобы защиты Младича и подтвердила приговор Международного трибунала, который признал Младича виновным в геноциде, убийствах, массовом уничтожении, депортации и других преступлениях против человечности, а также в убийствах, нападениях на гражданское население и захвате заложников в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах, говорится на сайте суда.

Международный трибунал по бывшей Югославии выдвинул обвинения против Младича в 1995 году. Он скрывался от правосудия 16 лет. В 2011 года Младича арестовали в Сербии и экстрадировали в Гаагу. Трибунал вынес ему приговор в 2017 году. Обвинения касались осады Сараево в 1992-1995 годах, массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году, захвата сотрудников ООН в Боснии в качестве заложников в 1995 году, нарушения законов и обычаев ведения войны.

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