Российский «Главкосмос» предлагает космическим туристам полет на "нестандартный период"

Российская компания “Главкосмос” предлагает космический тур с пребыванием на Международной космической станции (МКС) на срок до 30 дней, сообщается на сайте компании.

“Стандартная программа длится до 10 дней. Срок пребывания на МКС может быть увеличен, исходя из ваших пожеланий. Наши специалисты с радостью подготовят индивидуальную программу пребывания на МКС для вас”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до этого времени туристы не посещали МКС. 25 июня 2019 года госкорпорация “Роскосмос” сообщала, что ракетно-космическая корпорация “Энергия” и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

ТВ программу туристического полёта всё включено. Даже прогулки в открытом космосе и участие в научной программе на борту МКС. В дополнительной программе указано, что туристы смогут приобрести капсулу спускаемого аппарата корабля “Союз”.

“Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику”, – сообщалось на сайте компании.

Поделиться ссылкой: