Окаменелость рода Lufengosaurus, возраст которой составляет 180 млн лет, была обнаружена в городе Луфэн, который находится в провинции Юньнань на юге Китая.

После открытия сотрудники Центра сохранения и исследования окаменелостей динозавров начали проводить экстренные раскопки, чтобы предотвратить повреждение оставшихся костей.

Согласно отчетам, это было сделано быстро, так как этот район подвержен эрозии почвы, пишет “Новое Время“.

Луфенгозавр — это род динозавров массоспондилид, которые жили в ранний юрский период на территории, ныне известной как юго-западный Китай. Новая окаменелость на 70 процентов цела и принадлежит динозавру, длина которого, как считается, составляет почти 8 метров.

Ван Тао, глава Центра сохранения и исследования окаменелостей динозавров города Луфэн, сказал, что найти почти полного луфенгозавра удается очень редко, добавив, что находка является «национальным достоянием».

«Такая полная окаменелость динозавра — редкость во всем мире. Основываясь на окаменелостях, которые были обнаружены на его хвосте и бедренных костях, мы полагаем, что это тип гигантского луфенгозавра, который жил в раннеюрский период», — сказал он.

На фотографиях, сделанных на месте раскопок, видно, как рабочие осторожно очищают землю, чтобы обнажить скелет.

Этот вид не первый раз попал в заголовки международных новостей. В 2017 году была опубликована статья о вероятном обнаружении китайскими учеными следов белка в останках люфенгозавра, жившего примерно 195 млн лет назад. Исследователи утверждали, что обнаружили фрагменты коллагена (белка соединительной ткани) в одном из ребер динозавра.

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