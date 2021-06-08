Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук прокомментировал в эфире программы «Спорт кадр» выступление сборной Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею, где национальная команда заняла 15-е место, сообщает Tribuna.com.

«По своему составу команда была подобрана очень неплохая. Может, не все, кто был в составе, заслуживал это место в команде. Может, по каким-то позициям кто-то был и посильнее. Но есть специалисты, они разберутся. Укажут и тренерскому штабу на те ошибки, которые были допущены на этапе подготовки. Но самое важно то, что не сработало что-то на самом чемпионате мира. Почему? Потому что мы видели начало чемпионата, мы видели матч со сборной Швеции, мы видели матч со сборной Чехии. К сожалению, что-то после этого сломалось. Но опять же… Команда туда поехала, там все должно было решаться на месте. Думаю, что при правильном подходе можно было более правильно все организовать. Будем разбираться с этим всем.

Шарангович? Один из лучших новичков вообще в НХЛ, в команде себя проявил и зарекомендовал. Приехал на чемпионат мира – здесь две шайбы забросил. Наверное, для Егора это один из лучших сезонов пока для его молодой карьеры. У нас сегодня растут хорошие и молодые хоккеисты, которым нужно еще время для того, чтобы выйти на уровень топ-хоккеистов. Но они сегодня есть и надо смело им доверять, смело тренерскому штабу ставить в команду и давать возможность проявить себя, – сказал Ковальчук.

Напомним, что после окончания турнира Михаил Захаров подал в отставку с поста главного тренера сборной. Новым рулевым национальной команды назначен канадец Крэйг Вудкрофт.

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