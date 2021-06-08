«Народная Воля» поинтересовалась, как оценивает нынешнюю экономическую ситуацию бывший премьер-министр, который в знак несогласия с политикой Лукашенко оставил пост.

– Радоваться нечему, – говорит Михаил Николаевич. – Ситуация в экономике сложная. По моим прогнозам, нас ожидают проблемы с валютным курсом, падение реальных доходов населения. Но голодать не будем – наши люди всегда могут себя прокормить, земля у нас хорошая. Может, немного меньше мяса будем есть, но это только на пользу здоровью пойдет.

– А премьер-министр Головченко говорит, что ситуация в экономике не такая уж и катастрофическая, даже плюсы какие-то есть…

– Это из серии тех обещаний, что всё хорошо, а будет еще лучше, и скоро будем жить при коммунизме.

Чтобы было лучше, надо что-то делать для этого. Сама по себе ситуация не изменится.

– Есть какие-то чисто экономические рецепты, что делать?

– Всё перешло в область политики. Сейчас нельзя решить экономические проблемы, не изменяя политического курса. Мы сейчас в конфликте со всем миром, только с Россией по-прежнему дружны, и то многое под вопросом. Такие крупные ссоры никогда ни к чему хорошему не приводили.

– Россия недавно дала нам кредит…

– Ну а куда она денется? А то перейдем в НАТО, и НАТО будет под Смоленском.

– Сегодня, кстати, некоторые всерьез опасаются: лишь бы не война.

– Ну какая война? Разве у нас с кем-то есть территориальные конфликты? Нет таких проблем, которые могли бы послужить поводом для конфликтов.

Ну вот зачем, скажите, нужен был этот самолет? Ну летел бы и летел себе! А что сейчас с «Белавиа» будет? Кому это выгодно?

Политик должен знать: какой бы он хороший ни был, его всё равно будут критиковать. И к этому нужно быть готовым и воспринимать это нормально.

– Есть ли сегодня предпосылки для массовых протестов?

– Нужно до отчаяния довести людей, чтобы они пошли на улицу. Если рабочие две недели аванс или зарплату не получают – уже катастрофа. Поэтому будут что-то платить для поддержки штанов.

– По вашим прогнозам, чем всё закончится? К чему готовиться?

– Все перемены обычно случаются настолько внезапно, что никто предсказать не может, как всё повернется. В любое время могут быть изменения – прежде всего политические.

– Политзаключенных нужно сегодня выпускать?

– Ну а что толку их держать? Всё равно этих людей не перевоспитаешь, да и они не враги Беларуси. Только тратят государственные деньги на их содержание… Но чиновники боятся, что, если выпустят Павла Северинца или Николая Статкевича, они могут поднять людей на протесты. Поэтому их и держат. Впрочем, чем скорее пройдут новые президентские выборы, тем скорее всё успокоится.

Заметьте, доходит до абсурда с этими бело-красно-белыми цветами, зонтиками, носками. Маразм какой-то! Ну ходят люди в этих цветах одежды и пусть ходят, зачем на них кидаться? Ну да, была когда-то такая символика, что в этом такого? Я когда-то, кстати, говорил Лукашенко: не надо менять символику, это денег стоит, – но он не послушал. А сейчас уже говорят, что это фашистская символика. Ну абсурд!

– В общем, всё не очень оптимистично…

– У меня картошка растет на участке и капуста, вот и весь оптимизм. Проживем!

– Вас некоторые упрекают: мол, такая ситуация критическая в стране, а Чигирь молчит…

– Я на эти упреки отвечаю так: а где вы все были, когда я пытался что-то изменить? Ну и потом, давайте будем справедливы: всему свое время – я уже и сильно бегать не могу (смеется).

Какие-то всё дележки, раздраи – не хочу в этом участвовать! Один бывший политик пытался на меня наехать, я хотел ему сказать: а как ты гнал студентов на досрочное голосование, когда я шел на досрочные выборы?

Есть люди, которые видят себя только в главной роли. А черновой работой не все хотят заниматься. Хотя места и сфер деятельности на всех хватит при нормальных условиях – кто-то в бизнес пойдет, кто-то министром или губернатором будет. Но все ж на президентское кресло сразу метят!

– Мне кажется, некоторые политики каждую избирательную кампанию наступают на одни и те же грабли. А толкового разбора полетов и стратегических ошибок потом никто не делает.

– Да, ходим по одним и тем же граблям…

Публикация – из № 42 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: