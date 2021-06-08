В Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса, передает БЕЛТА.

Лукашенко обозначил в качестве важной темы развитие отечественного производства стрелкового оружия.

“Мы не собираемся кого-то побеждать, – отметил он. – Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться. Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое”.

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