Фонд «Справедливость для журналистов» призвал освободить сотрудников медиа в Беларуси

Фонд «Справедливость для журналистов» и его партнеры по мониторингу атак на медиаработников на постсоветском пространстве призвали международные организации и правительства всех стран «приложить максимальные усилия для скорейшего освобождения всех арестованных журналистов и добиться прекращения варварских нарушений их прав в заключении». Заявление размещено на сайте организации.
Фонд «Справедливость для журналистов» — зарегистрированная в Лондоне некоммерческая организация, основанная в августе 2018 года Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным. Фонд выделяет гранты на журналистские расследования насильственных преступлений против работников СМИ, помогает журналистам и блогерам оценивать и минимизировать профессиональные риски.
По данным экспертов Фонда, на сегодняшний день не менее 84 медиаработников из Азербайджана, Беларуси, Крыма, России, Туркменистана и Узбекистана ожидают суда в местах лишения свободы или под домашним арестом, либо уже приговорены к лишению свободы на длительные сроки и содержатся в лагерях и тюрьмах.
Такие действия государств являются недемократичными и нарушают сразу две фундаментальных свободы человека – право на свободу (статья 3 Всеобщей декларация прав человека) и право на справедливые и благоприятные условия труда (статья 23 Всеобщей декларация прав человека).
По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране в заключении сегодня находятся 33 медиаработника. На территории России и Крыма лишены свободы не менее 42 российских и крымских профессиональных и гражданских журналистов. Все эти журналисты, как и девять арестованных медиаработников в Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане, оказались в неволе лишь за то, что выполняли свои профессиональные обязанности – объективно и независимо информировали общественность о происходящем.
Полная информация об атаках на журналистов, блогеров и работников СМИ доступна в Карте медиарисков, а также в Базе инцидентов Фонда «Справедливость для журналистов».
Ниже приведен список белорусских медиаработников, находящихся в заключении по состоянию на 8 июня 2021 года.
- Александр Дайнеко, заместитель директора TUT.BY
- Александр Кабанов, блогер, автор Youtube-канала «Народный репортер»
- Алла Лапатко, главный инженер TUT.BY
- Алла Шарко, программный директор «Пресс-клуба»
- Андрей Авдеев, менеджер TUT.BY
- Андрей Александров, журналист и медиаменеджер
- Андрей Почобут, журналист
- Анжела Ассад, главный бухгалтер TUT.BY
- Владимир Неронский, блогер, автор YouTube-канала «Слуцк для жизни»
- Владимир Цыганович, блогер MozgON
- Дарья Данилова, менеджер проекта TAM.BY
- Дарья Чульцова, журналистка «Белсат»
- Денис Ивашин, журналист-расследователь международного сообщества InformNapalm, сотрудничает с газетой «Новы Час»
- Дмитрий Козлов, блогер “Серый кот”
- Екатерина Андреева, журналистка «Белсат»
- Елена Толкачева, журналист TUT.BY
- Игорь Лосик, блогер, администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга»
- Ирина Рыбалко, замдиректора TUT.BY
- Ксения Луцкина, бывший журналист гостелеканала «Беларусь 2»
- Людмила Чекина, гендиректор TUT.BY
- Марина Золотова, главный редактор TUT.BY
- Мария Новик, заместитель главного бухгалтера TUT.BY
- Ольга Лойко, редактор TUT.BY
- Пётр Слуцкий, сотрудник «Пресс-клуба»
- Роман Протасевич, журналист, блогер
- Сергей Ольшевский, директор «Пресс-клуба»
- Сергей Петрухин, блогер, автор Youtube-каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты»
- Сергей Повалишев, гендиректор Hoster.by
- Сергей Тихановский, YouTube канал “Страна для жизни”
- Юлия Слуцкая, основатель «Пресс-клуба»
ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ:
- Екатерина Ткаченко, юрист TUT.BY
- Ирина Костюченко, бывший юрист TUT.BY
- Юлия Чернявская, вдова основателя TUT.BY
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