Фонд «Справедливость для журналистов» призвал освободить сотрудников медиа в Беларуси

Фонд «Справедливость для журналистов» и его партнеры по мониторингу атак на медиаработников на постсоветском пространстве призвали международные организации и правительства всех стран «приложить максимальные усилия для скорейшего освобождения всех арестованных журналистов и добиться прекращения варварских нарушений их прав в заключении». Заявление размещено на сайте организации.

Фонд «Справедливость для журналистов» — зарегистрированная в Лондоне некоммерческая организация, основанная в августе 2018 года Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным. Фонд выделяет гранты на журналистские расследования насильственных преступлений против работников СМИ, помогает журналистам и блогерам оценивать и минимизировать профессиональные риски.

По данным экспертов Фонда, на сегодняшний день не менее 84 медиаработников из Азербайджана, Беларуси, Крыма, России, Туркменистана и Узбекистана ожидают суда в местах лишения свободы или под домашним арестом, либо уже приговорены к лишению свободы на длительные сроки и содержатся в лагерях и тюрьмах.

Такие действия государств являются недемократичными и нарушают сразу две фундаментальных свободы человека – право на свободу (статья 3 Всеобщей декларация прав человека) и право на справедливые и благоприятные условия труда (статья 23 Всеобщей декларация прав человека).

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране в заключении сегодня находятся 33 медиаработника. На территории России и Крыма лишены свободы не менее 42 российских и крымских профессиональных и гражданских журналистов. Все эти журналисты, как и девять арестованных медиаработников в Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане, оказались в неволе лишь за то, что выполняли свои профессиональные обязанности – объективно и независимо информировали общественность о происходящем.

Полная информация об атаках на журналистов, блогеров и работников СМИ доступна в Карте медиарисков, а также в Базе инцидентов Фонда «Справедливость для журналистов».

Ниже приведен список белорусских медиаработников, находящихся в заключении по состоянию на 8 июня 2021 года.

Александр Дайнеко, заместитель директора TUT.BY Александр Кабанов, блогер, автор Youtube-канала «Народный репортер» Алла Лапатко, главный инженер TUT.BY Алла Шарко, программный директор «Пресс-клуба» Андрей Авдеев, менеджер TUT.BY Андрей Александров, журналист и медиаменеджер Андрей Почобут, журналист Анжела Ассад, главный бухгалтер TUT.BY Владимир Неронский, блогер, автор YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимир Цыганович, блогер MozgON Дарья Данилова, менеджер проекта TAM.BY Дарья Чульцова, журналистка «Белсат» Денис Ивашин, журналист-расследователь международного сообщества InformNapalm, сотрудничает с газетой «Новы Час» Дмитрий Козлов, блогер “Серый кот” Екатерина Андреева, журналистка «Белсат» Елена Толкачева, журналист TUT.BY Игорь Лосик, блогер, администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Ирина Рыбалко, замдиректора TUT.BY Ксения Луцкина, бывший журналист гостелеканала «Беларусь 2» Людмила Чекина, гендиректор TUT.BY Марина Золотова, главный редактор TUT.BY Мария Новик, заместитель главного бухгалтера TUT.BY Ольга Лойко, редактор TUT.BY Пётр Слуцкий, сотрудник «Пресс-клуба» Роман Протасевич, журналист, блогер Сергей Ольшевский, директор «Пресс-клуба» Сергей Петрухин, блогер, автор Youtube-каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты» Сергей Повалишев, гендиректор Hoster.by Сергей Тихановский, YouTube канал “Страна для жизни” Юлия Слуцкая, основатель «Пресс-клуба»

ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ:

Екатерина Ткаченко, юрист TUT.BY Ирина Костюченко, бывший юрист TUT.BY Юлия Чернявская, вдова основателя TUT.BY

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