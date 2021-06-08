Выступая с годовым докладом, президент Литвы Гитанас Науседа отдельно коснулся темы Беларуси и действий Александра Лукашенко.

Гитанас Науседа заявил, что в связи с ухудшением отношений с восточными соседями Литва должна противостоять их давлению, добиваться стабильности в регионе и укреплять оборонные мощности, сообщает DELFI.lt.

“За пределами Литвы – нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа”, – заявил глава государства.

Под этим он подразумевал инцидент с принудительной посадкой в Минске белорусскими службами самолета Ryanair, летевшего в Минск, и ареста находившихся на борту блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. После этого события напряжение в отношениях Литвы и Беларуси усилилось.

Кроме того, в последнее время Литва отмечает значительный рост потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны и подозревает, что должностные лица этой страны сами тому способствуют.

Науседа отметил, что Литва была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран. По его словам, важнейшей задачей сегодня является необходимость вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации в регионе.

“Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни”, – сказал президент. “Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ – это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей”, – добавил он.

Также президент Литвы призвал правительство “не опускать руки” в вопросе блокирования электроэнергии, произведенной на небезопасной Белорусской АЭС в Островце.

“Сегодня у нас нет иного выбора, кроме как продолжать укрепление энергетической независимости Литвы”, – акцентировал Науседа.

Гитанас Науседа также отметил, что в Балтийских странах следует укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, разрабатывать конкретные планы обороны, а для активного сдерживания важно вовлечение США в балтийскую региональную безопасность.

“Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам“, – сказал Науседа, отметив, что будет говорить об этом и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Брюсселе.

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