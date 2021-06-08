10 золотых правил
Вопреки устоявшемуся мнению, что проблемы с сердцем – удел представителей пожилого возраста, болезни сердечно-сосудистой системы «молодеют». С каждым годом всё больше людей в возрасте 35–50 лет становятся пациентами кардиологов.
Чтобы избежать проблем с сердцем, нужно соблюдать 10 золотых правил, пишет newsyou.info.
- Отмечайте неприятные ощущения
Если у вас есть предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как, например, наличие таковых у родителей или бабушек-дедушек, пристально следите за своим состоянием. Записывайте в свой «блокнот здоровья» все неприятные ощущения (одышка, отеки рук и ног, тремор конечностей, боли в районе лопаток или в боку) и отмечайте, как часто они вас беспокоят. Обо всех этих симптомах расскажите лечащему врачу. При необходимости он направит вас на УЗИ сердца или другие обследования.
- Следите за давлением
Регулярно контролируйте кровяное давление, особенно когда ощущаете недомогание – головные боли, головокружения и т.д. Если чаще раза в неделю показатели отличаются от нормы, обратитесь к врачу.
- Занимайтесь спортом
Не позволяйте себе засиживаться на месте. Врачи рекомендуют трижды в неделю уделять по полчаса кардиоупражнениям. Они тренируют сердечную мышцу, укрепляют сосуды, нормализуют кровоток и развивают органы дыхания. Идеальными видами спорта для здоровья сердца считаются бег, плавание, езда на велосипеде и аэробика.
- Пейте достаточное количество жидкости
Чтобы поддерживать нормальный объем циркулирующей крови, снизить риск тромбообразования и «загустения» крови, нельзя допускать обезвоживания организма. В среднем суточная норма жидкости составляет порядка 1,5 литра. Но лучше обсудить ежедневную норму воды с врачом, ведь в случае, если ваша индивидуальная норма ниже среднестатистической (например, из-за заболевания почек), излишек жидкости может привести к отечности и лишней нагрузке на сердце.
- Следите за питанием
Сбалансированное питание полезно не только для фигуры, но и для нормальной работы организма, в частности сердца. Овощи и фрукты должны составлять половину вашего рациона – это источники клетчатки, которая способствует выведению из организма вредных веществ, в том числе лишнего холестерина. Также старайтесь через день употреблять жирную рыбу (источник омега-3 жирных кислот, необходимых для укрепления стенок сосудов), кисломолочные продукты и бобовые (они содержат кальций, калий и магний, без которых сердце не может нормально функционировать).
- Контролируйте потребление соли
Соль способствует удержанию жидкости в организме и возникновению отечности. Это может стать причиной повышенного давления и одышки. Всё это создает нагрузку на сердце, отчего то со временем может дать сбой. Суточная норма соли для взрослого человека составляет 5 граммов (чайная ложка).
- Контролируйте вес
Лишний вес создает колоссальную нагрузку на сердце. Поэтому лучше не допускать набора лишних килограммов. Если же они имеются, принимайте безотлагательные меры, в частности, корректируйте свой рацион и уделяйте внимание физическим нагрузкам. Также стоит обратиться к врачу и пройти ряд обследований (анализ крови на сахар, УЗИ щитовидки и брюшной полости), чтобы исключить вероятность заболеваний, в частности диабета и гиперфункции щитовидной железы, которые могли спровоцировать развитие ожирения.
- Боритесь со стрессом
Гнев, хандра, тревога – всё это негативно отражается на состоянии нервной системы и, как следствие, работе сердца. Поэтому найдите для себя способ, который поможет вам быстро избавиться от стресса: занимайтесь йогой, делайте дыхательную гимнастику, бейте боксерскую грушу, рвите бумагу – что угодно, что вас успокаивает и возвращает в гармоничное состояние.
- Контролируйте уровень холестерина
Высокий уровень холестерина может привести к появлению серьезных проблем с сердцем – он накапливается на стенках сосудов и препятствует движению крови. Во избежание проблем необходимо поддерживать холестерин на уровне 100 мг/дл и ниже. В частности, если у ваших родственников случался инсульт или инфаркт, вы также предрасположены к этим заболеваниям, поэтому уровень холестерина должен быть не выше 70 мг/дл. Для понимания картины сделайте липидограмму – она покажет, есть ли у вас повод для беспокойства. Чтобы понизить холестерин, занимайтесь спортом, соблюдайте диету и при необходимости принимайте препараты-статины.
- Избегайте алкоголя
Поосторожничайте с алкоголем – он увеличивает нагрузку на сердце и приводит к его преждевременному изнашиванию. Более того, алкоголь способствует повышению уровня холестерина в крови, набору веса и повышению кровяного давления.
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