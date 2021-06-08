10 золотых правил

Вопреки устоявшемуся мнению, что проблемы с сердцем – удел представителей пожилого возраста, болезни сердечно-сосудистой системы «молодеют». С каждым годом всё больше людей в возрасте 35–50 лет становятся пациентами кардиологов.

Чтобы избежать проблем с сердцем, нужно соблюдать 10 золотых правил, пишет newsyou.info.

Отмечайте неприятные ощущения

Если у вас есть предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как, например, наличие таковых у родителей или бабушек-дедушек, пристально следите за своим состоянием. Записывайте в свой «блокнот здоровья» все неприятные ощущения (одышка, отеки рук и ног, тремор конечностей, боли в районе лопаток или в боку) и отмечайте, как часто они вас беспокоят. Обо всех этих симптомах расскажите лечащему врачу. При необходимости он направит вас на УЗИ сердца или другие обследования.

Следите за давлением

Регулярно контролируйте кровяное давление, особенно когда ощущаете недомогание – головные боли, головокружения и т.д. Если чаще раза в неделю показатели отличаются от нормы, обратитесь к врачу.

Занимайтесь спортом

Не позволяйте себе засиживаться на месте. Врачи рекомендуют трижды в неделю уделять по полчаса кардиоупражнениям. Они тренируют сердечную мышцу, укрепляют сосуды, нормализуют кровоток и развивают органы дыхания. Идеальными видами спорта для здоровья сердца считаются бег, плавание, езда на велосипеде и аэробика.

Пейте достаточное количество жидкости

Чтобы поддерживать нормальный объем циркулирующей крови, снизить риск тромбообразования и «загустения» крови, нельзя допускать обезвоживания организма. В среднем суточная норма жидкости составляет порядка 1,5 литра. Но лучше обсудить ежедневную норму воды с врачом, ведь в случае, если ваша индивидуальная норма ниже среднестатистической (например, из-за заболевания почек), излишек жидкости может привести к отечности и лишней нагрузке на сердце.

Следите за питанием

Сбалансированное питание полезно не только для фигуры, но и для нормальной работы организма, в частности сердца. Овощи и фрукты должны составлять половину вашего рациона – это источники клетчатки, которая способствует выведению из организма вредных веществ, в том числе лишнего холестерина. Также старайтесь через день употреблять жирную рыбу (источник омега-3 жирных кислот, необходимых для укрепления стенок сосудов), кисломолочные продукты и бобовые (они содержат кальций, калий и магний, без которых сердце не может нормально функционировать).

Контролируйте потребление соли

Соль способствует удержанию жидкости в организме и возникновению отечности. Это может стать причиной повышенного давления и одышки. Всё это создает нагрузку на сердце, отчего то со временем может дать сбой. Суточная норма соли для взрослого человека составляет 5 граммов (чайная ложка).

Контролируйте вес

Лишний вес создает колоссальную нагрузку на сердце. Поэтому лучше не допускать набора лишних килограммов. Если же они имеются, принимайте безотлагательные меры, в частности, корректируйте свой рацион и уделяйте внимание физическим нагрузкам. Также стоит обратиться к врачу и пройти ряд обследований (анализ крови на сахар, УЗИ щитовидки и брюшной полости), чтобы исключить вероятность заболеваний, в частности диабета и гиперфункции щитовидной железы, которые могли спровоцировать развитие ожирения.

Боритесь со стрессом

Гнев, хандра, тревога – всё это негативно отражается на состоянии нервной системы и, как следствие, работе сердца. Поэтому найдите для себя способ, который поможет вам быстро избавиться от стресса: занимайтесь йогой, делайте дыхательную гимнастику, бейте боксерскую грушу, рвите бумагу – что угодно, что вас успокаивает и возвращает в гармоничное состояние.

Контролируйте уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может привести к появлению серьезных проблем с сердцем – он накапливается на стенках сосудов и препятствует движению крови. Во избежание проблем необходимо поддерживать холестерин на уровне 100 мг/дл и ниже. В частности, если у ваших родственников случался инсульт или инфаркт, вы также предрасположены к этим заболеваниям, поэтому уровень холестерина должен быть не выше 70 мг/дл. Для понимания картины сделайте липидограмму – она покажет, есть ли у вас повод для беспокойства. Чтобы понизить холестерин, занимайтесь спортом, соблюдайте диету и при необходимости принимайте препараты-статины.

Избегайте алкоголя

Поосторожничайте с алкоголем – он увеличивает нагрузку на сердце и приводит к его преждевременному изнашиванию. Более того, алкоголь способствует повышению уровня холестерина в крови, набору веса и повышению кровяного давления.

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