Евросоюз должен продолжать оказывать давление на власти Беларуси и поддерживать гражданское общество, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте, сообщает РИА Новости.

“Мы должны продолжать давление и использовать все методы для поддержки гражданского общества в Беларуси. Мы должны продолжать предлагать финансовую поддержку для белорусской демократической стороны, мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать (влияния) на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет не разбив яиц, мы должны принять меры, которые, конечно же, затронут белорусскую экономику, но в то же время (необходимо) поддерживать гражданское общество, независимые СМИ, верховенство права, чтобы подталкивать к свободным и справедливым выборам. Мы знаем, что мы очень далеки от этого”, – сказал он.

Еврокомиссия в конце мая представила план экономической поддержи “демократической Беларуси” на сумму до 3 миллиардов евро. Этот план, по задумке ЕК, поможет будущей демократической Беларуси стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократическими, поддержать экономические реформы. Однако Евросоюз активирует этот план, “как только страна перейдёт к демократической трансформации”, сообщала ЕК.

Боррель во вторник также выразил надежду, что целевые экономические санкции ЕС против Беларуси будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза, который запланирован на 21 июня. Они могут коснуться ключевых секторов экономики страны.

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