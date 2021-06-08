Сотрудники Подляского пограничного отделения выявили на автомобильном погранпереходе в Кузнице дорогостоящий Mercedes, который, по ряду признаков, мог быть угнан. Об этом сообщает Belmir.by.

В воскресенье 6 июня 26-летний гражданин Беларуси, ехавший на машине с российскими номерами, прибыл на переход для прохождения польско-белорусской границы. Во время детального осмотра автомобиля на предмет законности его происхождения было обнаружено вмешательство третьих лиц в поле номера кузова, а также поддельная заводская табличка. Кроме того, нашлась наклейка с оригинальным номером, которая была частично удалена, чтобы предотвратить первичную идентификацию транспортного средства, а даты производства отдельных частей машины не совпадали с датой производства в свидетельстве о регистрации.

В связи с обоснованным подозрением, что транспортное средство 2014 года выпуска может иметь криминальное происхождение, автомобиль оценочной стоимостью 250 тысяч злотых (около 68 тысяч долларов) был задержан и передан сотрудникам полиции в Сокулке для дальнейших действий. Нашего соотечественника опросили в качестве свидетеля и отпустили.

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