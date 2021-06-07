7 июня в суде Московского района Бреста начался процесс по делу Полины Шарендо-Панасюк. Брестчанке грозит до 6 лет колонии.

Как пишет «Наша Нива», в зал суда пустили примерно половину из пришедших поддержать Полину. Но родственников пустили.

У присутствующих потребовали выключить мобильные. Возможно, это последствие того, что в сети очень быстро появилось видео из суда, где политзаключенный Латыпов резал себе горло.

Полину Шарендо-Панасюк обвиняют по трем статьям – ст.364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст.368 (оскорбление президента) и ст.369 (оскорбление представителя власти). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу проходят семь милиционеров.

Женщина отказывалась давать показания стоя. Встала она только под угрозой удалить ее из зала суда. На вопрос, с какого дня ее держат под стражей, женщина ответила: “Захвачена в плен 3 января”.

Она неоднократно заявила, что не считает это действие судом: “Я вас не считаю судом. Политические репрессии ничего общего с судом не имеют. Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд”.

В обосновании говорилось, что 29 декабря, чтобы оскорбить двух милиционеров патрульно-постовой службы, женщина разместила в телеграм-канале видеоролик, где с бранью называла их карателями и фашистами. Это видео она сняла в тот же день во время задержания ее мужа.

Зачитывая обвинение, прокурор сообщил, что во время осмотра жилья Шарендо-Панасюк оскорбила четырех милиционеров, а одному из них плюнула в лицо и ударила по левому плечу. С другого милиционера она сорвала маску, поцарапав лицо возле носа. Некоторые оскорбления прокурор зачитал, цензурируя матерные слова: “милиция, идите на х…”, “проститутки”, “курвы”, “пошел на х… со своими следственными действиями”, “бандиты бандитствуют” и так далее.

Также она высказывала нецензурные оскорбления в адрес Александра Лукашенко, но их прокурор зачитывать почему-то не стал.

Выслушав обвинение, Шарендо-Панасюк заявила, что это политическое преследование, и зачитала манифест: народ — суверен, он избрал Светлану Тихановскую, в Беларуси идет война против народа, масочный режим используется бандитами для анонимизации…

“Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная. Требую остановить этот цирк”, — заявила брестчанка.

Потерпевшие милиционеры рассказали, как взломали дверь в квартиру, так как обвиняемая не хотела открывать. Они сообщили, что Полина их постоянно оскорбляла. В отделении милиции Шарендо-Панасюк от объяснений отказалась, вместо подписи написала: “Факт политических репрессий подтверждаю”.

Омоновец, которому женщина плюнула в лицо, потребовал компенсацию в 2000 рублей.

Милиционеры, попавшие на ролик Полины, потребовали по 1500 рублей. Один рассказал, что показал ролик жене, та сказала: это оскорбление, она оскорбляет тебя и семью.

“Благодарю международное сообщество за введение санкций против режима Лукашенко и призываю к международному трибуналу!” — прокомментировала их рассказы Шарендо-Панасюк.

“Обвиняемая, есть ли вопросы?” — обратился судья.

“Вам не стыдно?” — ответила ему Полина.

“Вы не можете задавать вопросы суду. Вопросы к свидетелю?”

“Вам не стыдно?” — спросила женщина у свидетеля.

“Вопрос снимается”.

“Совесть есть?”

“Вопрос снимается”.

“Как в глаза родственникам будете смотреть?”

Судья снял и этот вопрос. Потом объявил перерыв до 14.30.

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