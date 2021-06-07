Вудкрофт стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею

На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси на период подготовки и на квалификацию к ОИ-2022. Должность главного тренера национальной команды занял Крэйг Вудкрофт.

Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава

Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Беларуси на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.

Канадский специалист пришел в минское «Динамо» в сезоне-2016/17 и сразу вывел «зубров» в плей-офф. Несмотря на успешный сезон и работу в тренерском штабе сборной Беларуси, в следующем хоккейном году тренер покинул «Динамо» и возглавил швейцарский клуб «Женеву-Серветт».

Вудкрофт вернулся в Минск перед стартом сезона-2019/20. На этот раз «зубры» заняли 12-е место на Западе и не вышли в плей-офф. Несмотря на результат, руководством клуба было принято решение продолжить работу со специалистом.

В минувшем хоккейном году минское «Динамо» закончило регулярный чемпионат на седьмой строке Западной конференции и вышло в плей-офф на СКА, где в пяти матчах уступило питерским «армейцам».

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