На сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии появилась информация, что с 10 июня на минском железнодорожном вокзале откроют ПЦР-лабораторию.

В сообщении сказано, что лабораторию решили открыть в связи с многочисленными обращениями граждан для пассажиров поездов. Исследования будут проводиться на территории столичного железнодорожного вокзала в левом крыле здания со стороны гостиницы. Сдать тест можно по предварительной электронной записи.

Специалисты также уточнили, что тестирование будет открываться по пятницам с 9:00 на шесть дней следующей недели, кроме воскресенья. То есть 11 июня можно будет записаться на любой день с 14 по 19 июня.

Лаборатория будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а в субботу — с 9:00 до 12:00. По будням с 12:00 до 13:00 предусмотрен технологический перерыв.

Для прохождения ПЦР-теста нужно иметь при себе копию паспорта и копию билета, подтверждающего выезд, а также оплатить процедуру. Для резидентов Беларуси тест обойдется в 39 рублей 80 копеек, а для нерезидентов — в 57 рублей 58 копеек.

Результаты будут выдавать на следующий день после забора материала с 9:00 до 11:00, а по субботам — в тот же день с 16:00 до 17:00.

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