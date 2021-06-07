В драке погиб военком Речицкого и Лоевского районов

В субботу вечером в ресторане «Пралеска» в Осиповичах произошла потасовка. Один из участников драки получил серьезные травмы и умер. Люди, которые видели видеозапись произошедшего в заведении, говорят, что якобы опознали некоторых участников конфликта, сообщает TUT.BY.

Погибшим в драке оказался военный комиссар Речицкого и Лоевского районов Сергей Плесский. Это подтвердили несколько его знакомых.

По информации портала Речица LIVE, полковник в Осиповичах был в командировке на военных учениях. В субботу они закончились и вечером Сергей Плесский вместе с коллегами пошел в ресторан отдохнуть.

Как рассказал TUT.BY читатель, который частично видел, что произошло в заведении, там было две компании. Между ними произошел конфликт. Что послужило причиной, мужчина не знает.

— Был конфликт в самом ресторане. Потом, вроде, все успокоились, вышли на улицу. Затем ребята опять что-то не поделили. Один ударил второго. Тот упал с лестницы и ударился о плитку, — рассказывает очевидец. — Приехала скорая. Мужчину реанимировали, но безуспешно — он умер.

Еще один читатель, который видел запись с видеокамер ресторана, сказал, что один из мужчин ударил Сергея Плесского ногой в голову.

— Удар был один. Мужчина упал и умер, — говорит читатель.

Жители Осиповичей, с которыми мы пообщались, говорят, что якобы опознали парня, который нанес полковнику удар. По их словам, его зовут Владислав. Он из силовых структур, предположительно ОМОНа.

— Он родом из Осиповичей, у него здесь родственники живут. Раньше он уже дрался, в том числе и в этом ресторане. Говорят, что конфликт произошел из-за девушки, — поделился с нами один из местных жителей.

TUT.BY попытались связаться с сотрудником силовых структур, который якобы ударил полковника. Он пока не ответил.

Тем временем в Следственном комитете прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах.

«По данным следствия, ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя г.Речицы. Установлено, что накануне мужчина, в свободное от службы время, отдыхал в ресторане в Осиповичах. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином, сотрудником органов внутренних дел, находящимся вне службы, возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия», – рассказали подробности в СК.

Осиповичский районный отдел Следственного комитета в отношении минчанина возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса.

«Решается вопрос о применении к нему меры пересечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.

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