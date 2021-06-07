В понедельник Владимир Путин и Шарль Мишель поговорили по телефону. Президент России высказался о санкциях в отношении Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Беларусь Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

В пятницу президент России заявил на Петербургском международном экономическом форуме:

– Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Беларуси. Истина всегда как обычно где-то там посередине находится. Поэтому лучше не вмешиваться. Лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться.

16 июня Путин вновь будет обсуждать ситуацию в Беларуси – на этот раз с президентом США Джо Байденом.

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