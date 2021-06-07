На территории Подляского воеводства задержали группу из 24 граждан разных стран, нелегально переходивших границу из Беларуси в Польшу.

Об этом сообщает Belmir.by со ссылкой на strazgraniczna.pl.

Уточняется, что попытка незаконного пересечения в зеленой зоне вне контрольного пункта пропуска была предпринята в среду ночью. Однако ее остановили сотрудники пограничного поста в Шудзялове.

В итоге у населенного пункта Зубжица Мала задержали 11 граждан Афганистана, 9 граждан России чеченской национальности, 2 гражданина Палестины, 1 гражданина Армении и 1 гражданина Иордании.

Решением суда они были помещены в центры временного содержания иностранцев в Белостоке, Кентшине и Лешноволе.

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